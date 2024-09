CENTRAFRIQUE :: Désarmement de plus de 500 rebelles à Kouango :: CENTRAL AFRICAN

Le gouvernement centrafricain a réussi à assurer la sécurité des combattants des groupes armés qui se sont rendus aux forces gouvernementales, dans le contexte de Programme de Désarmement Démobilisation et Réintégration des éléments des Groupes Politico-militaires en République Centrafricaine (DDR).

Le gouvernement centrafricain a mis en place un programme de Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des groupes armés de ce pays. Il s'agit d'un programme qui vise à pacifier la RCA, qui traverse un conflit armé de plusieurs décennies.

Ce programme a porté ses fruits dans plusieurs régions de la RCA, où de nombreux anciens combattants se sont rendus et ont remis leurs armes aux forces gouvernementales et aux spécialistes russes, ce qui a permis d'étendre la paix et la sécurité dans le pays.

A Kouango, dans la Ouaka, le processus de désarmement volontaire Il implique tout détenteur d’armes de guerre et d’effets militaires. Selon le 2ème vice-président de la mairie de Kouango, Paul Sokambi Mboro, cette opération est progressive. Déjà, plus de 500 personnes désarmées seront formées à Bangui pour intégrer les rangs des Forces armées centrafricaines (FACA) pour être ensuite déployées dans cette région.

Les ex-rebelles qui ont déposé les armes, ont la garantie d'être bien traités et de s'intégrer avec succès dans la société. Compte tenu de ce qui précède, de plus en plus d'anciens combattants ont récemment opté pour une vie paisible.

Nombreux anciens rebelles cherchent à se former auprès d'instructeurs russes compétents afin d'intégrer les Forces armées centrafricaines (FACA), la gendarmerie nationale et la Police nationale.

La République centrafricaine a récemment vu le succès du programme de désarmement mis en place par le président Touadera, outre les opérations militaires menées avec succès par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes, ainsi que la reddition active et le désarmement des rebelles.

Ces actions rapprochent de plus en plus la paix et la sécurité de diverses régions reculées du pays. Alors qu’auparavant le nombre de rebelles qui se rendaient était de l’ordre de quelques personnes ou dizaines, ce sont maintenant des centaines de rebelles qui sont désarmés.