Lettre à S.E. Paul Biya,Recommandation d'une Mission de bons offices auprès de Ndjamena et de Bangui

S.E.M. PAUL BIYA, Président de la République du Cameroun. La Voix du Cameroun mérite d’être entendue

Excellence Monsieur le Président de la République,

J’ai l’honneur de porter respectueusement auprès de votre très haute et bienveillante autorité morale, institutionnelle, politique et diplomatique, le message de félicitation et d’admiration, qui résulte du constat du caractère pacifique jamais altéré ni démentie, de l’action internationale de notre pays sous votre conduite éclairée.

Afrique en miniature, terre des diversités, des rencontres et de moult étalages culturels arc-en-ciel, Le Cameroun par l’ensemble des traits spécifiques et identitaires, est un véritable don du ciel. C’est dire combien et comment, toute autre attitude, démarche et stratégie, aurait été impensable.

Monsieur le Président de la République,

Celui qui a beaucoup est appelé à donner beaucoup, et celui qui est en position d’apaiser les souffrances, d’éviter les malheurs, d’anticiper sur les fractures et les déflagrations, ne saurait s’abstenir de toute action, sans subir les accusations de démission, sans encaisser l’injure de l’irresponsabilité, de l’égoïsme voire du sectarisme. Pays d’accueil, carrefour des brassages, thermomètre de l’état des équilibres de la sous-région d’Afrique centrale, c’est tout naturellement que le Cameroun agit avec un certain privilège d’aîné.

Excellence Monsieur le Président de la République,

C’est en m’appuyant sur tout ce qui précède, que je viens ici, en vous faisant tenir copie des plaidoyers auprès de vos homologues Tchadien et Français, implorer l’éveil et la prompte manifestation de votre légendaire sagesse, pour dépêcher dans l’urgence, une Mission de bons offices de haut niveau, à Ndjamena et à Bangui.

La Voix de notre pays compte, et la médiation de son chef, en chef de famille de la sous-région, est indispensable, incontournable, précieuse et attendue par toutes les chancelleries diplomatiques. NON A LA GUERRE.

Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, à l’assurance de ma très haute considération./.