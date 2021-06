CAMEROUN :: Cabral Libii crée « l’Ecole » des cadres du PCRN :: CAMEROON

Une école pour former les cadres et militants du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN). C’est en quelque sorte le projet, créée le mardi 1er juin 2021 par Cabral Libii, président de cette formation politique.

« L’objectif de sa création est de bâtir la conscience politique et idéologique des militants et sympathisants, de préparer ces derniers à œuvrer efficacement pour l’atteinte des objectifs fixés par le parti, tant en interne que pour la nation », pouvons nous lire dans la décision du patron du PCRN datant du 1er juin 2021 et parvenu ce jour à la rédaction de camer.be.

Cette école selon Cabral Libii, sera dirigé par un directeur nommé par ses soins. Le siège de l’école est situé au quartier général du parti, mais l’école pourra tenir des sessions de formation foraines sur l’étendue du territoire du Cameroun.

Les modalités d’admission, de fonctionnement et de déroulement des sessions de formation seront données dans le règlement de l’école, précise cette décision.

"L’Ecole pourra tenir ses activités sur toute l’étendue du territoire national", renchérit Cabral Libii.

Il faudra souligner que cette école de formation des cadres arrive au moment où les critiques déplorent l'absence de l’éducation politique de plusieurs formations politiques au Cameroun