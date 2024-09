CAMEROUN :: Tragédie routière : Un bus de Avenir du Noun s'écrase à la falaise de Dschang, plusieurs morts :: CAMEROON

Une terrible tragédie routière a frappé l'Ouest du Cameroun, plongeant de nombreuses familles dans le deuil et l'angoisse. Un grave accident impliquant un bus de la compagnie Avenir du Noun a eu lieu à la tristement célèbre falaise de Dschang, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.

Le drame s'est produit alors que le véhicule effectuait la liaison entre Foumban et Douala, un trajet quotidien emprunté par de nombreux voyageurs. Les circonstances exactes de l'accident restent encore à déterminer, mais les premiers éléments suggèrent que le bus aurait perdu le contrôle dans l'un des virages serrés caractéristiques de cette portion de route particulièrement dangereuse.

La falaise de Dschang, tristement connue pour ses nombreux accidents mortels, a une fois de plus été le théâtre d'un drame routier. Ce tronçon, redouté des chauffeurs et des passagers, serpente à flanc de montagne, offrant peu de marge d'erreur aux conducteurs. Les conditions météorologiques souvent difficiles, avec brouillard et pluie, ajoutent à la dangerosité du parcours.

Les services de secours, alertés rapidement, se sont déployés sur les lieux de l'accident. L'opération de sauvetage s'est avérée particulièrement complexe en raison de la topographie escarpée de la zone. Les équipes de pompiers, appuyées par des volontaires locaux, ont travaillé d'arrache-pied pour extraire les victimes de la carcasse du véhicule et les évacuer vers les centres hospitaliers les plus proches.

Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés, certains dans un état critique. Les autorités sanitaires de la région ont lancé un appel aux dons de sang pour faire face à l'afflux de blessés dans les hôpitaux de Dschang et des environs.

Cette nouvelle tragédie relance le débat sur la sécurité routière au Cameroun, et plus particulièrement sur la nécessité d'aménager ce tronçon meurtrier. Des voix s'élèvent pour réclamer des mesures concrètes : élargissement de la chaussée, installation de glissières de sécurité, amélioration de la signalisation, et renforcement des contrôles techniques des véhicules de transport en commun.

Cet événement tragique rappelle l'importance cruciale de la prévention routière et de l'amélioration des infrastructures. Il souligne également la nécessité d'une réflexion approfondie sur les conditions de transport des passagers sur les longues distances, particulièrement dans les zones montagneuses.

Alors que le Cameroun pleure ses morts et prie pour le rétablissement des blessés, cet accident doit servir de catalyseur pour des actions concrètes en faveur de la sécurité routière. Il est impératif que des mesures soient prises pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir, afin que la route de la falaise de Dschang cesse d'être synonyme de danger et de mort.