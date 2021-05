CAMEROUN :: La nuit du barman acte 2 est dans les starting-blocks :: CAMEROON

La principale innovation ici est l’extension de la compétition à d’autres régions.

Hervé Nana, le promoteur de cet événement a réuni les hommes et femmes de médias de la ville de Douala ce mardi 25 mai histoire d’apporter des précisions sur les contours de cette deuxième édition de « La nuit du barman » . Celle-ci sera marquée par deux innovations majeures à savoir l’extension de l’événement dans les autres régions et l’augmentation du nombre de catégories.

Ainsi, en dehors de la région du Littoral, quatre autres régions entreront en compétition. Le Centre, l’Ouest, le Sud-ouest et la région du Sud. . Après les compétitions régionales, les gagnants seront qualifiés pour la compétition nationale.

La deuxième innovation concerne l’augmentation du nombre de catégories qui passe de 18 catégories à 30 catégories. L’on aura ainsi en lice la catégorie Bar de légende, Bar le plus beau et le plus propre, le snack-bar le plus high, la meilleure serveuse bar, la meilleure serveuse snack et lounge, la meilleure caissière snack bar et le meilleur Dj meilleur portier entre autre.

Toutes ces catégories vont concourir à valoriser ce secteur d’activité ainsi que les hommes et femmes qui y travaillent afin de changer le regard profane des autres sur ce secteur pourtant très porteur en terme d’emploi.