La banque centrale libyenne suspend ses opérations après l'enlèvement d'un de ses directeurs :: LIBYA

La Banque centrale libyenne a annoncé la suspension de toutes ses opérations après l'enlèvement d'un de ses cadres dans la capitale Tripoli.

La banque a dénoncé dimanche dans un communiqué l'enlèvement de son directeur informatique Musab Msallem.

Elle a indiqué que M. Msallem avait été enlevé à son domicile par une "personne non identifiée" dimanche matin et que d'autres employés avaient été menacés d'enlèvement.

La banque centrale a déclaré que ses opérations ne reprendraient pas tant que M. Msallem n'aurait pas été libéré. ​​

La banque centrale, qui est indépendante, mais appartient à l'État libyen, est le seul dépositaire internationalement reconnu des revenus pétroliers libyens, un revenu économique vital pour un pays déchiré depuis des années entre deux gouvernements rivaux à Tripoli et Benghazi.

Cela survient une semaine après que la banque centrale a été assiégée par des hommes armés, selon l'agence de presse AFP.

Selon les médias locaux, cités par l'AFP, les hommes armés ont agi ainsi pour forcer la démission du gouverneur de la banque, Seddik al-Kabir.

En poste depuis 2012, M. Kabir a été critiqué pour sa gestion des ressources pétrolières et du budget de l'État.

Depuis l'éviction et l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, le pays souffre d'une insécurité chronique.

Le pays est divisé par des luttes de pouvoir et compte actuellement deux gouvernements : l'un reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, l'autre dans l'est du pays, soutenu par le chef de guerre général Khalifa Haftar.