ÉTATS-UNIS :: Le barbecue en blanc de Washington dc est prévu ce samedi 24 août 2024 :: UNITED STATES

La dégustation par ces temps de chaleurs triomphe de toute part avec le phénomène des barbecues. Phénomène aussi très prisé chez l'oncle Sam avec le Géant BBQ en Blanc 3.0 que nous prépare PRESTIGE , une compagnie spécialisée dans les événements d'envergure du côté de Washington DC.



Son promoteur Joël Metang spécialisé dans les grands spectacles de ce côté de l'atlantique prépare un événement inédit cette fois et cela le 24 Août 2024.

Pour sa 3ème édition, la compagnie PRESTIGE va déployer les grands moyens pour vous donner un barbecue géant tout simplement à la dimension de vos attentes.



Trois grandes sociétés Américaines, toutes dirigées par des compatriotes vont se déployer pour le bonheur de nos papilles gustatives à savoir:

African Food & Grill de Gwladys Wansi, Flavour Lounge de Cynthia Tembi, Merlin Grill de Merlin Tondji, tous des redoutables cuisiniers ayant pignon sur rue dans le Maryland, Washington DC bref dans toute l'Amérique.



Et pour couronner cette journée, c'est l'artiste HIRO qui va mettre le show pour le bonheur des mélomanes .



L'effervescence est déjà palpable sur le terrain et le peuple Américain entend ainsi vibrer à l'unisson autour de ce concept salvateur qui sera à sa troisième édition avec encore plus de détermination et de succès que d'habitude.



Joël Metang,homme de poigne, fin manager et connaisseur des soirées Américaines, promoteur à succès des événements d'envergure dans le Maryland et son commite d'organisation sont fin prêts, dans l'accueil, la disponibilité et la manière afin que chaque invité reparte heureux et content de revenir l'année d'après.