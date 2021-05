CAMEROUN :: Fête du travail : Maurice Kamto plaide pour la restitution de la dignité du travailleur :: CAMEROON

Voici le message du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ( MRC), à l'occasion de la 135 ème Édition de la Fête Internationale du Travail. Selon Maurice Kamto, la malgouvernance et les détournements des fonds liés à la lutte contre la pandémie du Coronavirus, ont plongé les entreprises dans une situation très difficile, entraînant des licenciements et des congés techniques.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué de presse de Maurice Kamto

"La célébration de la 135e édition de la Journée Internationale des Travailleurs, ce 1er Mai 2021, est marquée cette année par l’aggravation de la crise sanitaire de la Covid-19 et ses graves conséquences économiques et sociales, en particulier pour l'emploi. L’incompétence et les détournements des deniers et des dons publics dont fait preuve le pouvoir en place dans la gestion et de la pandémie et de l'économie dans ce contexte ont plongé le pays dans une situation critique. Certaines de nos entreprises ont fermé, d'autres ont diminué leurs activités avec pour conséquence des licenciements ou des mises en chômage technique. Bon nombre de débrouillards ont perdu leur gagne-pain. Je mesure les graves difficultés dans lesquelles sont plongées de nombreuses familles camerounaises.

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se tient aux côtes des travailleurs plongés dans la précarité, de ceux qui réclament en vain leurs droits sociaux depuis plusieurs années, de ceux qui ont perdu leurs emplois ou qui en cherchent désespérément un depuis des lustres et atteindront pour certains l’âge de la retraite sans jamais avoir décroché un premier emploi.

Les fléaux tels que le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, le favoritisme exacerbés ne permettent pas à chaque Camerounais d’avoir sa chance sur le marché de l’emploi, notamment dans le secteur public. Nous devons les combattre résolument dans tous les secteurs d’activités dans notre pays.



Le MRC s’est engagé, dans son projet de société comme dans son programme politique, à bâtir une société réconciliée, dont les pierres angulaires sont l’égalité devant la loi et la justice, la confiance et la solidarité entre les Camerounais, une société de progrès partagé qui offre les mêmes chances à tous ses citoyens. Il entend œuvrer à la restauration de la dignité des travailleurs dans tous les secteurs d’activité.

Malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, je vous souhaite de commémorer cette Journée du 1er mai dans le souvenir des luttes courageuses des travailleurs dont c’est la célébration et dans la conviction qu’avec votre engagement citoyen, le Cameroun va forger un avenir meilleur, en particulier pour ses populations laborieuses.

Le Président National

Maurice KAMTO"