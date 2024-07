SUÈDE :: Championnat de Suède : Malmö FF croise le fer contre Halmstads BK :: SWEDEN

Comme à chaque occasion de l’ALLSVENSKAN en Suède, l’attente sera énorme pour les meilleurs clubs suédois qui devront encore en découdre sur le stade ELEDA STATION dans la ville de MALMO ce 7 juillet 2024. Un match où chaque équipe souhaite faire le résultat le plus performant afin d’atteindre ses objectifs au terme de cette 13ème journée. Une bonne chose pour le leader des Paris sportifs qui accompagnera chacun à travers Supergooal !

L’affiche MALMO FF – HALMSTADS BK est la courroie de transmission pour passer une semaine dans les meilleures conditions. Un match qui concerne deux clubs qui devront se donner sur le terrain pour faire de bons résultats et se rapprocher de leurs objectifs respectifs cette saison. Etant sur son terrain avec sa cote de 1.15, MALMO FF premier au classement a les faveurs des pronostics pour disposer de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et obtenir un bon résultat qui lui permettra de prendre une sérieuse option au classement et mettre ses concurrents à bonne distance. Les coéquipiers d’ISAAC KIESE THELIN devront profiter de cette bonne opportunité pour prendre le dessus sur leur adversaire afin de se rapprocher sur l’objectif de cette saison.

Mais il faudra se méfier de HALMSTADS BK septième au classement avec sa cote de 12.74 qui essayera de relever la tête pour aller chercher un bon résultat sur le terrain de son vis-à-vis ce qui lui permettra de se refaire le plein de confiance pour la suite et réduire l’écart entre les deux clubs au classement. Les coéquipiers de NACEM MOHAMMED ont envie de prendre leur revanche et donneront tout pour y arriver au regard de leur bon comportement lors de ces dernières rencontres.

Pour les 24 derniers duels entre ces deux clubs, MALMO FF a pu remporter 16 contre 1 pour HALMSTADS BK et 6 matchs nuls. Qui prendra donc l’avantage là reste la grosse interrogation.

