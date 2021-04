CAMEROUN :: Cimencam poursuit la digitalisation de la vente du ciment :: CAMEROON

Une convention de partenariat a été signée à Douala ce 14 avril 2021, entre les Cimenteries du Cameroun (Cimencam) et Afriland First Bank Cameroun (AFB). Elle consiste à la mise en place d’une plateforme de virement bancaire automatique et instantanée, via l’application de vente en ligne Mycimencam.

Le processus de digitalisation mis en place par le staff managérial de Cimencam se poursuit. Objectifs essentiels : atteindre le cap de paiement de cent pour cent de commandes via la plateforme digitale. Le Directeur Général Benoit Galichet l’a d’ailleurs indiqué à l’ouverture des cérémonies : « nous voulons remplacer le chèque pour laisser place à la digitalisation des opérations de vente ». Ainsi, Le portail de vente de ciment en ligne Mycimencam s’est enrichi d’un nouveau partenaire, Afriland First Bank.

La convention de partenariat entre les deux parties officialise le paiement en ligne par virement bancaire Afriland First Bank, via Mycimencam, le portail de vente en ligne de Cimencam. Il s’agit pour les Cimenteries du Cameroun de simplifier le parcours client qui va de la commande à l’achat du ciment.

Aussi, le paiement par virement bancaire Afriland First Bank permettra aux clients Cimencam de régler leurs différentes commandes en temps réel et de manière autonome et sécurisée 24H/24.

Pour Alphonse Nafack ADG Afriland First Bank, « la mise en service du paiement en ligne par virement bancaire rejoint les chantiers de transformation digitale Afriland First Bank, dont l’objectif est de rendre le client autonome, grâce à un accès rapide et sécurisé aux services bancaires pour le dénouement instantané des multiples opérations ». Il suffit donc pour les clients Cimencam d’accéder à l’application Mycimencam qui procédera en temps réel à l’enregistrement et au suivi des commandes, ainsi qu’à la gestion des réclamations. Avec ses 900 clients et 19 000 commandes déjà enregistrées, Benoit Galichet rassure en ces termes : « le mécanisme de paiement des factures Cimencam par virement bancaire Afriland First Bank, est une grande avancée qui permettra à nos clients, de gagner en temps et de limiter les déplacements dans les agences bancaires pour régler leurs achats et commandes ».