CAMEROUN :: Nécrologie : Le Prof. ( Médecin) Lazare Kaptué dépose son bistouri :: CAMEROON

Le Prof. Lazare Kaptué n'est plus. Le fondateur et recteur de l'Université des Montagnes ( UDM) à Bangangté dans la région de l'Ouest Cameroun, est mort en cette fin de soirée du lundi 12 avril 2021. C'est dans sa propre clinique au quartier Bastos à Yaoundé que, le Prof. Lazare Kaptué, a rendu sa blouse.

Malade depuis plusieurs semaines, le Prof. Lazare Kaptué a d'abord été déclaré mort il y a plus d'une semaine, meurt finalement au moment où l'opinion publique avait déjà oublié son cas.

Il était âgé de 82 ans. Né en 1939, Lazare Kaptué devient Professeur agrégé d'hématologie, immunologie et maladie du sang. Il aura eu une très riche et longue carrière administrative et académique au Cameroun: au Centre universitaire des sciences de la santé ( CUSS), actuelle Faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1; directeur de la Santé au ministère de la Santé publique; inspecteur général ; président du comité national de lutte contre le paludisme.

Âgé de 65 ans en 2004, le Prof. Lazare Kaptué prend sa retraite. Professeur des universités de gros calibre, excellent médecin, il meurt de Covid-19 à l'âge de 82 ans, après être plusieurs fois sorti du coma. Il laisse une œuvre immense et pérenne : l'université des Montagnes de Bangangté, une excellente et prestigieuse école de médecine.

Bon repos Grand Prof !