FRANCE :: LE COVIE-19 ET L'AFRIQUE RURALE: UNE CHRONIQUE DE CALVIN DJOUARY

Les zones rurales africaines vivent au jour le jour. Parler de confinement à ces peuples mobiles, relevait d’une sinécure. Demander à une paysanne de ne pas aller à son champ pour se confiner la faisait rire. Les personnels de la santé, qui ont fait des missions dans les villages pour raison de campagne de sensibilisation, ont amusé les villageois dans leur tentative d’explication des mesures barrières.

Nous voici, au centre d’un village, où se tient la réunion de sensibilisation. Le chef d’équipe, avec un petit ventre ballonné, Ray Ban aux yeux et masqué jusqu’au cou, s’adresse à une foule qui le regarde comme un clown devant un miroir. Il essaie de trouver des arguments pour convaincre sur le danger et les risques de contamination.

Devant lui, des villageoises avec leur houe à l’épaule, croient qu’on leur apporte une bonne nouvelle sur leur condition de vie. Prêtant une oreille complaisante, celles-ci regardent attentivement les masques mignons de l’animateur avec une impatience qui montre leur envie d’entendre la fin du discours pour prendre la direction du champ. « Comment faites-vous pour respirer avec ça ? » Demande une petite fille qui rit aux éclats. Lorsque le chef d’équipe tente de donner une explication, elle tape ses mains et rit de plus belle.

« Et les animaux ? Ça ne les tue pas ? » dit-elle. « Les animaux - répliquent le chef d’équipe- leur virus n’est pas encore là. » Chose curieuse, et qui leur parait bizarre, on leur demande de garder une distance autour d’elles. Elles s’appliquent comme dans un théâtre. Dès que le chef d’équipe monte sur sa moto et s’éloigne, il constate en lançant un dernier regard, que les pauvres paysannes se tiennent les mains. Pour les villageois, la maladie du COV19 est une absurdité.

Comme avait dit un chef du village « ça ne m’intéresse pas. » Ils sont convaincus que s’il y avait vraiment un virus, ceux qu’ils sont tous morts. Par ailleurs, ils pensent que ce n’est pas la cov19 qui les tuera mais d’autres maladies. L’Afrique compte sur son immunité naturelle.

Mais peut-être en y comptant, la faucheuse aura fait son job : tous les frêles, les chétifs, les âgés, les malades chroniques seront fauchés. Il restera à connaître au bout de combien de temps la cov19 reviendra sur ses restes, comme un chien qui revient sur les restes de ses os autrefois charnus. Le plus important c’est la communication. On constate que l’Afrique est le bébé éprouvette de ce virus.

La Covid-19 a mis en lumière l’importance de l’accès à internet et des télévisions dans les coins reculés. Cette pandémie, a démontré que le reste du monde peut mourir sans que l’autre monde ne soit au courant. Il y a des villages en Afrique qui ne savent même pas qu’il existe un malaise mondial depuis plus d’un an. Voici venu le temps de réduire les inégalités à travers le pays.

Avec une meilleure connectivité internet. Le développement du numérique permettrait d’accéder plus rapidement aux alertes en cas de catastrophes et de garder le contact avec la réalité. L’Internet reste inexistant, rare, inabordable ou trop lent dans de vastes régions du monde en développement. Plus particulièrement les zones de l’Afrique centrale que je connais très bien. Comme dans le cas de la téléphonie mobile, le fossé entre zones rurales et urbaines en terme de pénétration de l'Internet demeure très grand.

Il faut une action politique d’envergure pour développer ce secteur. Les discours subliminaux ne suffisent pas. Les petites leçons subliminales ne sont pas efficaces, il faudra désormais changer de braquet en passant à la vitesse supérieure. Si non quand ça va vraiment toucher l’Afrique le bilan sera retentissant. Avec le nombre de morts publiés chaque jour sur internet, la tension monte d’un cran.

Mais dommage, en Afrique c’est encore l’explosion d’un rire général. Au village on rit toujours quand un étranger fait un discours. Tout ce qu’il déclare fait rire. J’ai bien peur pour le petit peuple. Et ce qu’on ne savait pas ce jour-là, le moniteur était atteint du cov19 ; il a contaminé le conducteur de moto qui réside au village ; ce dernier l’a répandu à tout le village et depuis ce temps les villageois tombent les uns après les autres.

C’est sa présence qui est venue compliquer la vie des villageois. Cette communication était la signature d’un contrat de mort avec les pauvres hommes qui menaient une vie érémitique, mais tranquille.