CAMEROUN :: Paul Biya : « je suis en train de lire un énorme livre de 1000 pages sur Churchill » :: CAMEROON

Confidences faites ce jeudi 1er avril 2021 au Haut-commissaire du Royaume-Uni arrivé en fin de séjour au Cameroun par le président de la République.

Ce jeudi 1er avril 2021, le président de la République, Paul Biya accorde une audience à Rowan James Laxton au palais de l’Unité à Yaoundé. Arrivé en fin de séjour après près de quatre ans passés au Cameroun, le Haut-commissaire du Royaume-Uni est allé lui dire au revoir et faire le point de la coopération entre leurs deux pays.

Le diplomate britannique ne repartira pas du Cameroun les mains vides. Paul Biya va lui offrir « une pipe royale, signe de noblesse ». Ce cadeau en or, a été « fabriqué à Foumban », mentionne le chef de l’Etat camerounais.

« Je vous remercie. C’est vraiment très gentil », se réjouit Rowan James Laxton avant de lui offrir, à son tour, un cadeau.

Flatté, Paul Biya confie à son hôte qu’il est en train de « lire un énorme livre sur Churchill», qui était « un grand homme politique ». Le président de la République ne dévoile cependant pas le titre encore moins le nom de l’auteur ce bouquin portant sur celui qu’on surnommait ‘’le vieux lion’’.

Ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill était un homme d’Etat britannique et vainqueur de la seconde guerre mondiale. Né le 30 novembre 1874 à Woodstock, il meurt le 24 janvier 1965 à Londres. « Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d’orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du xxe siècle », rapporte Wikipédia. La vie de cet grand homme, couronnée par un prix Nobel de littérature, inspire plusieurs dirigeants du monde.