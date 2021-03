CAMEROUN :: Eneo: Les feux de brousse responsables de près de 800 millions FCFA en deux mois :: CAMEROON

Ce sont les chiffres rendus publique par l'entreprise en charge de la fourniture de l'électricité au Cameroun pour le compte des mois de janvier et février 2021.

Les feux de brousse font de nombreuses victimes parmi lesquelles Énergie of cameroon (ENEO) et Les conséquences financières sont très élevées. L'entreprise révèle que « Sur le plan financier, le coût est astronomique. Il faut prendre en compte des dépenses relatives aux travaux de remplacement des supports et accessoires détruits et le manque à gagner pour Eneo du fait de l’impossibilité de commercialiser l’énergie produite pendant la durée des incidents. Globalement, dans les différentes régions touchées en deux mois, les dégâts pour Eneo sont de l’ordre d’au moins 800 millions de francs CFA ».

Cette situation plonge plusieurs villages et autres localités dans le noir pendant de nombreux jours. Il s'agit ici dans un premier temps de Yabassi, Ngambé, Nsimalen, Nyom, Dibombari, Nanga Eboko, Nsimalen, Bertoua, Kumba, Mamfe, Yabassi, Nkongsamba, Axe Mvoutessi-Sangmelima, Axe Ekombitié-Nkolmetet, Ebolowa entre autres.

Hors mis les conséquences financières proprement liées aux charges d’ENEO qui doit reconstruire une quantité considérable de réseaux abimés qui ne figuraient pas dans les programmes d’investissement prévus par l'entreprise, l’on ne manque pas de relever l’inconfort des familles qui subissent de façon prolongée l’absence d’électricité parce que la ligne alimentant leur localité est indisponible.

Une situation qui tend a détériorer La qualité de service et la qualité de la relation entre Eneo et ses clients sans oublier des pertes de divers ordres enregistrées chez des opérateurs économiques. « Il est important que les feux de brousse cessent », indique-t-on. Car « l’interpellation des individus responsables des feux de brousse ou des actes de vandalisme pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes », gronde la compagnie d’électricité qui, depuis janvier 2021, a déjà perdu autour de 200 poteaux effondrés sous la furie de ces feux prémédités