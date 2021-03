CAMEROUN :: Le Prof. Gervais Mendo Ze l'ancien DG de la Crtv entre la vie et la mort :: CAMEROON

Les réseaux sociaux ont annoncé la mort du Prof. Gervais Mendo Ze, hier, samedi 13 mars 2021. L'intox sur la mort de l'ancien ministre délégué auprès du ministre de la Communication, a tenu tout le Cameroun en haleine.

Professeur agrégé de Stylistique et Rhétorique françaises au département de Lettres Modernes Françaises de l'Université de Yaoundé 1, Gervais Mendo abandonne ses étudiants en fin 2014, lorsqu'il est arrêté puis écroué à la prison centrale de Yaoundé - Kondengui, pour détournement de fonds publics relatifs à la redevance audiovisuelle, du temps où il avait été directeur général de la Crtv le média audiovisuel gouvernemental, pendant 16 ans. En 2019, le Professeur des universités est condamné par le tribunal criminel spécial de Yaoundé , à 20 ans de prison ferme.

Seulement, le Prof. Gervais Mendo est un homme malade. Il souffre de diabète, depuis des décennies, et avec les conditions de son incarcération qui ne lui permettent plus de se faire soigner convenablement, il est très malade depuis un an. Sa situation est très grave depuis quelques mois. Il est passé par le CHU de Yaoundé, avant d'être référé au l'hôpital central de Yaoundé. Mais hier samedi, la rumeur selon laquelle le Prof. Gervais Mendo Ze serait mort, a ému la toile. Toute vérification faite, il est apparu que l'auteur de la célèbre cantique "La Voix du cenacle" chanté en 1995 en l'honneur du pape Jean Paul II en visite au Cameroun, est toujours vivant, mais sous assistance respiratoire, à l'hôpital central de Yaoundé. Selon des proches, l'ancien directeur général de la Crtv, émet seulement quelques sons à peine audibles, et a quasiment fait ses adieux à ses proches, dont à l'un de ses fils à qui il aurait dit: " je suis en train de partir ". Langage imagé pour dire que le professeur de français a entamé son requiem.

Mais un espoir de voir l'ancien ministre survivre à sa maladie, a aussitôt rejailli lorsque, de nombreuses personnes ont investi le pavillon VIP de l'hôpital central de Yaoundé, ont pu apporter du réconfort au stylisticien, et posé avec lui. On y voit cependant un Gervais Mendo Ze méconnaissable, l'air très affaibli, très amaigri, et le regard hagard, résigné et désespéré.

Le Prof. Gervais Mendo Ze est vivant, mais dans un état critique. L'opinion appelle le chef de l'Etat Paul Biya à ordonner son évacuation sanitaire urgente en France, et de la gracier d'une peine d'emprisonnement inutile et vaine pour un homme de plus 70 ans, et très malade.