France :: Noelie Yarigo Un Nom A Retenir Dans Le Benin Sportif

Noëlie Yarigo marque l'histoire du sport béninois comme la première athlète à atteindre la finale des 800 mètres en salle ; une prouesse qui brise le signe indien pour son pays qui n'a pas encore de lettre de noblesse dans les sports de haut niveau. C'est fort de cette volonté de vaincre qu'elle a avec une énergie sans faille, décroché la toute première médaille internationale pour le Bénin, symbolisant l'amour, l'endurance, et la persévérance nationale.

Yarigo était consciente qu'elle représente beaucoup de chose pour son pays, elle a saisi cette opportunité unique pour projeter le Bénin sur la scène sportive mondiale, offrant ainsi un nouvel espoir à un pays en quête de références athlétiques. De retour à Cotonou, elle est devenue le centre d'attention, sollicitée par des journalistes, des hommes d'affaires et des sportifs pour des interviews et des récompenses. Parmi les hommages, le groupe Nobila Assurance s'est distingué en lui réservant un accueil chaleureux, suivi d'un séjour privilégié à l'hôtel Nobila très célèbre dans la capitale. L'événement, en présence de figures de proue telles que le président de la Fédération Béninoise d’Athlétisme et les dirigeants de Nobila, a été l'occasion de saluer la performance exceptionnelle de Yarigo.

Le président du groupe, Salif Ouedraogo, lui a personnellement remis un chèque cadeau et une invitation à une semaine de détente, soulignant l'impact de son succès sur l'ensemble du Bénin et son rôle de modèle pour la jeunesse, il a reconnu sa position de pionnière de l'avenir sportif du Bénin. le PDG du groupe a ainsi déclaré : "Le public béninois a observé avec intérêt cet instant marquant et se réjouit de ton succès. Tu as insufflé l'espoir chez les jeunes, leur montrant qu'à l'heure propice, tout pays est capable de réaliser des exploits, pourvu qu'il dispose de modèles inspirants comme toi désormais, tu constitues le fondement sur lequel repose l'avenir sportif de notre jeunesse." Fin de citation.

Il y a également l'engagement de Nobila Assurance envers le soutien continu de la carrière de Yarigo qui a été réaffirmé par le Directeur Général de l'hôtel Nobila. Ce dernier a montré sa volonté de l'entreprise d'accompagner ses prochaines victoires. Yarigo, a partagé son expérience avec les médias, elle a exprimé sa détermination à persévérer dans l'excellence et à repousser les limites de ses ambitions sportives.