Les recteurs des universités d'État étaient en conclave ce vendredi, 19 février 2021, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. C'était dans le cadre de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs des Institutions Universitaires ( CONCIU). Les travaux étaient dirigés par le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, par ailleurs président de la CONCIU.

Dans son adresse d'ouverture des travaux, le président du CONCIU et doyen des recteurs des universités d'État, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, a remercié ses homologues ( les recteurs des universités de Maroua et de Ngaounderé ) qui, ont parcouru un millier de kilomètres pour, rallier la salle des Actes de l'université de Yaoundé 1, lieu des travaux.

L'ancien Inspecteur Général des Services au ministère de l'Enseignement supérieur, a reconnu la bravoure des ses homologues des universités de Buea et de Bamenda, à tenir dans un contexte sécuritaire difficile. " Dans un tout autre registre, il convient également de remercier et de féliciter Madame et Monsieur les vice- chancellors qui continuent de veiller au bon déroulement des activités académiques dans les institutions universitaires dont ils ont la charge, malgré un environnement sécuritaire critique.", dira Maurice Aurélien Sosso le président de la Conférence des Chefs des Institutions Universitaires ( CONCIU).

Dans une sorte d'évaluation de la session extraordinaire de CONCIU tenue en visioconférence le 06 mai 2020, et consacrée à l'évaluation de l'incidence financière de la reprise des cours en présentiel le 1er juin 2020 (pour cause du Covid-19), le recteur de l'Université de Yaoundé 1 a exprimé sa gratitude au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le Prof. Jacques Fame Ndongo. "A cet égard, je réitère mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au Professeur Jacques Fame Ndongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, pour l'encadrement dont il nous gratifie sans cesse.", dira le président de la CONCIU.

La fleur du recteur Maurice Aurélien Sosso au chef de l'État Paul Biya

La décision récente du président de la République, Paul Biya de revoir à la hausse les salaires des personnels d'appui des universités d'État, a été pour le recteur de l'Université de Yaoundé 1 et président de la CONCIU, une occasion d'exalter encore toute l'admiration et la reconnaissance qu'il a toujours eues pour le chef de l'État, pour ses égards particuliers à l'endroit des universités d'État. "Bien plus, il convient pour le souligner, le remarquable bouquet de fin d'année que Son Excellence Paul Biya, Président de la République, Chef de l'État, a bien voulu accorder aux personnels d'appui des universités d'État, en revalorisant leur traitement qui se voit ainsi conforté par une nouvelle grille salariale. C'est la raison pour laquelle ces personnels d'appui ont tenu à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au Chef de l'État par une marche de soutien organisée le 12 février 2021, à l'esplanade de l'immeuble ministériel N°1 et la remise au Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, d'un message destiné au Président de la République", dixit le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Et de poursuivre : "Au regard de ce qui précède, je voudrais exprimer la profonde gratitude de la Conférence à son Excellence Paul Biya, Président de la République, Chef de l'État, pour sa constante sollicitude en faveur d'un enseignement supérieur performant et compétitif à même de relever les nombreux défis qui interpellent la société camerounaise en vue de son émergence dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement."

Les travaux se sont poursuivis, avec les différents points inscrits à l'ordre du jour. Débats qui devraient aboutir à des propositions soumises au gouvernement, pour une Université camerounaise qui contribue au développement et à l'émergence du pays.