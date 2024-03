Cameroun :: Ketcha Courtes Inspire Richard Bona : Une Réponse En Chanson Aux Égarements Politiques :: Cameroon

Ketcha Courtes, dans ses égarements, a inspiré Richard Bona. Ce génie de la musique, résidant aux États-Unis, a répondu à la ministre de l'Habitat et du Développement urbain par le biais d'une chanson ironique. Dans cette mélodie, il énumère les nombreuses sociétés camerounaises qui ont vu le jour sous le régime d'Ahidjo et qui ont malheureusement sombré en faillite sous l'ère de Paul Biya.

La vidéo de Ketcha Courtes, qui a circulé sur les réseaux sociaux, montrait la ministre fustigeant les Camerounais qui dénonçaient l'état déplorable des infrastructures. En réponse à ces critiques, elle demandait à ses détracteurs ce qu'il y avait avant l'arrivée du régime de Paul Biya. Richard Bona n'a pas tardé à réagir, mettant en lumière les entreprises nationales qui ont connu des jours glorieux sous Ahidjo, mais qui ont malheureusement périclité sous Paul Biya.

L'artiste a ainsi rappelé la période de gloire de la compagnie aérienne nationale, Cameroon Airlines, qui était autrefois le fleuron national. En 1974, James Brown avait même effectué une immense tournée au Cameroun, lorsque la terre était encore propre. À cette époque, Cameroon Airlines était la fierté du pays, considérée comme la "11e province". Cependant, tout a changé avec l'arrivée du fils du catéchiste et de sa bande. La suite, nous la connaissons tous : la compagnie aérienne a décliné et perdu sa splendeur.

Richard Bona a ainsi répondu à la question de Ketcha Courtes : "Il y avait quoi avant l'arrivée de demolotion man ?" Et sa réponse, empreinte d'ironie, résonne encore aujourd'hui.

En somme, l'artiste a su utiliser sa musique pour exprimer son point de vue sur la situation du pays et rappeler les moments glorieux qui ont précédé les difficultés actuelles. Une manière créative et percutante de participer au débat politique et social du Cameroun.