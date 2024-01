Cameroun :: Panique Chez Les Lycéens D’etoug-Ebe À Yaoundé, Panique Chez Les Lions Indomptable À Yamoussoukro :: Cameroon

La phase de poule de la finale de la Coupe Africaine des Nations de Football CAN se poursuit en Cote d’Ivoire. Apres sa cuisante défaite face aux Lions du Sénégal en 2e journée, La panique s’est emparée des lions indomptables du Cameroun. Une autre panique a fait de nombreux blessés au lycée d’Etoug Ebe à Yaoundé. La presse fait écho.

La localité d’Etoug Ebe dans le 6e arrondissement de Yaoundé la capitale du Cameroun est entrée en ébullition hier 22 janvier 2024 au matin. Et pour cause, un cas d’indiscipline des élèves retardataires qui voulaient le passage pour entrer en salle. Le journal La Terre promise Hebdo resume la situation en une phrase « On a frôlé la catastrophe » Les 106 élèves victimes de la bousculade qui a eu lieu ce lundi au lycée bilingue d’Etoug-Ebe à Yaoundé ont été pris en charge dans les structures hospitalières, a annoncé le ministre de la Santé Manaouda Malachie. Leurs vies ne seraient pas en danger, aux dires du préfet du Mfoundi citant les autorités médicales. Si les journaux ne s’accordent pas sur le chiffre exact, il est une chose constante, partagée par le quotidien Mutations de Yaoundé « Le chaos fait école ». Une bousculade géante à l’entrée du lycée bilingue fait plus de 100 blessés parmi les élèves. Des véhicules de responsables de l’établissement scolaire vandalisés. Le quotidien Le Messager va même plus loin en pointant du doigt la Violence en milieu scolaire et compare le « Lycée d’Etoug-Ebe, le far West ». 21 blessés et des dégâts matériels dans une bousculade survenue hier après la levée des couleurs.

Face à la menace qui planait, l’autorité publique est descendue sur les lieux de l’incident. Le journal Capital Info rassure les parents d’élèves qui ont accourus au secours de leur progéniture que « Le préfet de la capitale rassure ». Dans une promptitude et une célérité difficilement visible au Cameroun,Emmanuel Djikent, qui s’est personnellement rendu sur les lieux du drame, fait un constat qui reste sans appel : « Il n’y a pas eu de morts » Le Drapeau parle d’ailleurs de « Retour au calme ». La situation est entièrement sous contrôle du côté du lycée Bilingue d’Etoug-Ebe où une bousculade a entraîné des blessures chez plusieurs élèves ce lundi 22 janvier 2024. Aucune perte de vie n’est à déplorer, d’après Emmanuel Djikent, le préfet du Mfoundi.

Même attitude de panique, un autre lieu. A Yamoussoukro, la capitale politique ou évolue le groupe C de la CAN, la situation s’est compliquée avec l’equipe Nationale du Cameroun. Avec une lourde defaite contre le Senagal. Le quotidien Le Messager met en scene « Song, les Lions et le chemin de croix de Yamoussoukro» pour dire que Déjà sous le feu des critiques avant le début cette Can 2023, la sélection nationale fanion a loupé son entrée en lice face à la Guinée (1-1) avant de s'incliner vendredi dernier face au Sénégal (3-1). Une immense déception pour le football camerounais et une remise en question du bail du Managersélectionneur à la tête des quintuples champions d’Afrique Avec comme conséquence la « Victoire impérative pour le Cameroun ce soir » Le quotidien Le Jour de Yaoundé pense que Les Lions indomptables devront l’emporter par un lourd score pour espérer poursuivre la compétition. Une attitude que partage La Voix Des Jeunes pour laquel « C’est encore possible » En cas de victoire face à la Gambie aujourd’hui, les Lions Indomptables conservent toutes leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale du tournoi.