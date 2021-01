CAMEROUN :: CHAN 2021 : NOURANE FOSTER ET MURIEL BLANCHE ANNONCENT LEUR PRÉSENCE AU STADE :: CAMEROON

L’honorable Nourane Foster, l’actrice et productrice Muriel Blanche disent qu’elles iront au stade en tant que supportrices de notre équipe nationale.

Dans sa publication de ce matin, Muriel Blanche annonce sa visite au stade de Japoma, aux côtés de Samuel Eto’o Fils et du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Elle dit avoir été émerveillée par ce qu’elle a vu. «Le stade est beau, équipé, la pelouse bien entretenue et la sécurité garantie avec plus de 205 Caméras de surveillance balayant tous les coins du stade du grand parking extérieur jusqu’au gradin.», explique-t-elle.

Lundi, l’honorable Nourane Foster nous informait également avoir acheté des tickets d’entrée au stade. «J’ai acheté mon ticket ce matin dans une station total à 1.500 fcfa pour l’angle (Tribune nord), Je vous encourage à faire de même ! », a-t-elle publié, en ajoutant le hashtag #LionsIndomptables.

Faut-il le rappeler, le Cameroun joue en match d’ouverture contre le Zimbabwe ce samedi. Le championnat d’Afrique des Nations de football démarre le 16 janvier et s’achève le 7 février 2021.

La vente des tickets est encore timide d’après les informations diffusées dans le journal de 13 heures ce midi sur la CRTV. Elle n’a démarré que ce 11 janvier 2021. Seulement 100 billets vendus pour l’instant.

La communication de ces célébrités va-t-elle drainer les foules au stade et particulièrement les femmes ?

Attendons de voir!