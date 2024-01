Can Côte D’ivoire 2023 : Les Lions Du Cameroun Entrent Timidement Dans La Compétition :: Cameroon

A la suite de leur match nul un but partout avec l’équipe de Guinée Conakry, les lions indomptables du Cameroun laissent un gout d’inachevé au sein des supporters et embarrassent la presse.

Le temps a suspendu son vol à Douala comme dans le reste du Cameroun. Les Lions sont entrés dans l’arène ce lundi 15 janvier dans le groupe C de Yamoussoukro. On attendait la victoire pour mettre tout un pays en confiance. Au terme des 90 mn, le score est tombé : un but partout.

Deido, un quartier de l’arrondissement de Douala 1er reconnu pour son ambiance s’est tu, les bars et débits de boissons ont fermés plutôt que prévu « les lions ont déçus, nous attendions la victoire » Billy, l’ambianceur du coin n’en démord pas, lui qui met le feu de l’ambiance dans son Snack Bar «Ca commence mal ».

A l’instar de Deido à Douala, cette prestation de l’équipe Nationale du Cameroun mi-figue, mi-raisin a laissé libre cours aux interprétations. La presse s’est invitée dans cette actualité, chacun allant de sa sensibilité éditoriale.

Le quotidien Le Jour de Yaoundé écrit que « Les Lions indomptables accrochés d’entrée ». Le Syli National de Guinée leur a imposé un score de parité (1-) lors de la première journée dans le groupe C, à Youmoussoukro.



Le Messager, un quotidien paraissant à Douala la capitale économique quent à lui a tranché et qualifie « Des Lions brouillons…». Attendu sur une victoire d’entrée, le Cameroun démarre la Can 2023 par un match nul 1-1 contre la Guinée Conakry. Un but de Frank Magri en seconde mi-temps a permis aux poulains de Rigobert Song d’accrocher miraculeusement le point du nul. Une analyse que partage Mutations le premier quotidien Camerounais paraissant à Yaoundé la capitale « Une mièvre prestation des Lions indomptables ». Les Camerounais ont été tenus en échec (1-1) par leurs adversaires.

Les jeunes à travers le journal La Voix des Jeunes estiment que « Nous sommes mal partis » A 11 contre 10, le Cameroun tenu en échec ce lundi par une Guinée vaillante… Avec un son plutôt apaisé du journal InfiMatin Pour lequel « rien n’est perdu pour les Lions indomptables ».



Le journal Intégration s’est intéressé à la Billetterie pour annoncer « Quand le marché noir se paie la Can », écrit (Intégration P.5) Plusieurs inconditionnels du football disent en avoir fait les frais lors du match d’ouverture le 13 janvier dernier. La défense en zone préconisée par le Cradec pour une plus grande transparence, pourrait définitivement mettre le continent à l’abri d’une pratique encore bien répandue.