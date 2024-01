Les Lions Indomptables Du Cameroun A La Can: Ce Que Je Crois :: Cameroon

Le football est la passion de nombreux êtres humains: c'est ma passion. C'est pourquoi ce que fait mon pays en la matière m'intéresse.

Après ce qu'on a vu hier, j'affirme qu'il sera, malgré tout, très difficile pour que le Cameroun soit éliminé des le premier tour, ne serait qu'à la faveur d'un système de qualification favorable. J'ai en plus l'impression que chacun ira "faire ses courses" en Gambie.

Néanmoins, il y a des choses à dire dès notre premier match.

1- L'INTERPRÉTATION DES STATISTIQUES

En guise de cache-sexe, certains camerounais brandissent les statistiques pour expliquer que nous avons joué de malchance hier.

Les statistiques permettent d'analyser le jeu; mais bruts, ils ne servent pas à grand chose.

Prenons une d'elles: la possession de balle. Elle a été camerounaise sur l'ensemble du match uniquement parce que le système adverse le permettait.

A la perte de balle, les 11 joueurs guinéens se retrouvaient dans leur moitié de terrain pour faire bloc et repartir rapidement vert l'avant dans le but de surprendre la lourde défense camerounaise.

A 10 contre 11, ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser le ballon aux camerounais.

2- LE CAS TOKO EKAMBI

Le pauvre est attaqué de toute part à tort. Ce n'est pas de sa faute si les coachs ont sélectionnés si peu d'avant centre.

Moi à la place de Song, j'aurais placé Toko Ekambi exactement à ce poste qu'il a occupé avec brio lorsqu'il a éclaté en Liga espagnole à Villareal. C'était le seul joueur de l'effectif assez expérimenté pour remplacer Aboubakar ou Choupo.

Quel est le problème ? Avait- il le milieu de terrain capable de le servir dans de bonnes conditions ? Non. Combien de ballons exploitables a t il reçu ? Sans ballon "offert", un avant centre n'est rien.

En plus, il a failli, sur un exploit personnel en fin de match, sauver la rencontre. Comment ses détracteurs auraient réagi ?

3- LE CAS CASTELLETO

On n'a pas le droit de se comporter ainsi envers notre compatriote. C'est un bon défenseur central; si on estime qu'il y a meilleur que lui à ce poste, alors qu'il reste sur le banc plutôt que nous priver d'un latéral de métier pouvant déborder et centrer en mouvement.

4- L'EGNIGMATIQUE ZAMBO ANGUISSA

Il y a des joueurs comme ça : bon dans leur club, moyen en équipe nationale.

En l'état actuel de notre effectif, il est indispensable. Peut-être faudrait il que les divers coachs aient une discussion privée avec lui pour trouver une meilleure animation au milieu de terrain: notre point faible.

5- LE CAS ONANA

Je suis exaspéré par ce qui se passe autour de ce garçon. La gestion de son cas montre à suffisance la faiblesse du staff technique.

Plus grave, elle montre aussi que de têtes vides, rien bon ne peut sortir en matière de gestion de groupe. Le football est un sport collectif: comment allez vous expliquer à des joueurs qui ont pris le risque de perdre leur place en club pour être présent à la Can, le traitement spécial réservé à Onana ?

Au lieu de se concentrer sur le match, on ne s'occupe que du jet privé qui le conduit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal; comme ce n'est pas normal que Ondoua, qui n'a jamais été mauvais dans les cages, se retrouve sur le banc.

Onana sera sans doute aligné au prochain match: que se passera t il s'il commet une faute bête ?

Il fallait lui tenir un langage ferme: soit tu arrives en même temps que les autres, soit tu restes sur le banc.

Toutes ces petites entorses, fragilisent un groupe.

6- LE DUO SONG-ETO'O

Il faudra bien un jour que ces deux là nous expliquent quels sont leurs véritables objectifs au sommet de notre football.

On ne peut pas comprendre que des gens ayant joué au meilleur niveau mondial soient aussi minables dans la gestion d'une équipe nationale de football.

A moins que les objectifs aillent au delà de résultats pour se rapprocher de ceux d'une agence de mannequins.

Eto'o n'a jamais caché sa volonté de s'impliquer dans le rôle de "coach", allant jusqu'à prendre la parole devant le coach officiel et ses joueurs étonnés, afin d'indiquer qu'il ne prendra pas n'importe qui pour le mondial: contredisant devant les joueurs, le sélectionneur.

Mais que les choses soient claires: la tentation poussant les présidents des clubs ou des fédérations à intervenir dans les questions techniques est vieille comme le monde: seulement, certains le font avec intelligence et d'autres se comportent en brute.

En choisissant comme coach Rigobert Song, qui n'avait rien prouvé à ce niveau ; en essayant de mettre son "nez" dans les questions techniques, Samuel Eto'o est donc coresponsable des errements actuels.

Sur la liste des joueurs sélectionnés

Où a t on vu sélectionner 4 gardiens ? Si peu d'attaquants crédibles ? Si peu de joueurs vifs ?

Parfois, l'absence de talents comme en 2017 , est compense par une organisation, une discipline dans le jeu claires pour tous les acteurs. Quel est le système choisi par les entraîneurs supposés ou réels ? Mystère

On peut bricoler et réussir quelques coups : sur la durée, l'imposture finit par se voir comme un cheveu sur un crâne chauve.