Route Bafoussam - Yaoundé : 52 morts dans un accident de circulation

Tragédie sur la route Bafoussam - Yaoundé. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre 2020, un accident de la circulation, s'est produit à quelques de Ndikinimeki, dans le département du Mbam et Inoubou, dans la région du Centre Cameroun.

Des sources rapportent qu'un bus de 70 places de la société de transport " Avenir Voyages", a fait une terrible sortie de route, et s'est retrouvé dans un ravin. 52 morts, selon le bilan provisoire donné par Securoute, une ONG qui travaille à la sensibilisation des bonnes pratiques en conduite automobile. Camer.be a appris qu'il s'agit d'un bilan provisoire, et que celui-ci pourrait s'alourdir, vu l'état très inquiétant de plusieurs passagers blessés, et conduits dans diverses institutions sanitaires environnantes. Dans un premier temps, un bilan de 50 morts a été avancé par les riverains, avant d'être corrigé par l'ONG Securoute.

Les causes de cet accident très meurtrier, ne sont pas encore connues. Le chauffeur était-il fatigué et dormait au volant ? L'état du bus était-il conforme ? Rappelons que la route qui relie Yaoundé la capitale politique du Cameroun à Bafoussam le chef-lieu de la région de l'Ouest, est longue de presque 400 kilomètres, et est en mauvais état depuis plusieurs années. Mais l'incivisme des automobilistes, notamment des chauffeurs de transport en commun, demeure la plus grande cause des accidents meurtriers.

Dommage qu'une vingtaine de personnes perdent tragiquement et brutalement leurs vies, à quelques jours de la nouvelle année !