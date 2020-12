Industrie du jeu en ligne: développement et tendances

Le jeu en ligne en Belgique est légal depuis 2002, mais la loi sur les jeux de hasard de 2009 exigeait que toute entreprise exploitant un site de jeu en ligne soit également titulaire d'une licence pour un casino terrestre. Les serveurs de jeux en ligne de l'opérateur doivent être situés en Belgique et les jeux en ligne doivent être les mêmes jeux proposés sur le casino terrestre. Cela signifie qu'un opérateur en ligne doit soit s'associer à un casino belge traditionnel, soit en posséder un lui-même.

En janvier 2010, ce pays a entamé le processus de création d'un marché national des jeux en ligne réglementés. La Belgique a décidé d'exiger que les opérateurs soient basés en Belgique et soumis aux lois et taxes belges. La nouvelle réglementation excluait les opérateurs extérieurs de promouvoir et de fournir des jeux de poker et de casino aux citoyens belges.

Compte tenu du fait que les joueurs belges peuvent accéder aux casinos en ligne nationaux et offshore, il est naturel qu'ils puissent accéder à toutes sortes de jeux.

Peut-être que les jeux de casino en ligne ne sont pas encore leur option, mais avec la popularité toujours croissante de la catégorie, les choses peuvent changer. Pour l'instant, cependant, les joueurs belges peuvent jouer à des jeux de toutes les autres catégories.

Ces jeux sont fournis par certains des meilleurs développeurs du secteur.

Réalité virtuelle: une nouvelle étape dans l'industrie du jeu

Les technologies de réalité virtuelle d'aujourd'hui s'appuient sur des idées qui remontent aux années 1800, presque jusqu'au tout début de la photographie pratique. Cependant, le terme «réalité virtuelle» a été utilisé pour la première fois au milieu des années 80.

Grâce à d'énormes progrès dans le logiciel et le matériel de réalité virtuelle, les casinos de réalité virtuelle vont au-delà des simples interfaces pseudo-3D et plongent les joueurs directement dans le casino. En utilisant un casque VR et une plate-forme VR iGambling compatible, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de casino réaliste et interactive et engager d'autres joueurs en temps réel. Les fonctionnalités suivantes sont typiques de ce que proposent les casinos VR:

Salles de jeux de casino détaillées, que les joueurs peuvent parcourir et explorer en 3D totalement immersive. Machines à sous réalistes, dans les casinos en ligne qui les proposent. Tables de jeu 3D, où les joueurs peuvent choisir leurs sièges, interagir avec le croupier en direct et interagir avec d'autres joueurs. La capacité d'afficher les gestes de la main et du corps et d'observer ceux des autres joueurs. De vrais sons de casino, certains avec un aspect spatial 3D. Discussions en jeu.

Tendances: à quoi s'attendre du développement de l'industrie du jeu

Compte tenu du fait que l'industrie du jeu évolue si vite, on peut dire avec confiance qu'en 2021, le monde des jeux sera totalement différent. Sur la base des opinions de divers experts du secteur, voici les principales tendances futures: