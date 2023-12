France :: Le Photographe Gps Primé À Bilbao En Espagne

Dans les soirées festives européenne et surtout les nuits parisiennes, le photographe GPS est bien au cœur des événements. Il fait partie des grands photographes présents dans les fêtes avec cette passion qu’il a d’immortaliser l’âme des soirées avec son appareil photo. Dès votre arrivée, il vous accueille avec un sourire envoûtant, capturant votre beauté sous les lumières. Tout au long de la soirée, il passe entre les ombres et les lumières, filmant les émotions, les rires, et les moments d’intimité.

C’est son métier et il s’exerce très bien depuis des années. L’apothéose de son voyage artistique a eu lieu à Bilbao, lorsqu’on lui remet le précieux trophée des OSCARS DE LONDRES, (il faut préciser qu’il reçoit ce trophée à Bilbao parce qu’il était absent à Londres lors des cérémonies). Cet honneur lui a été décerné par Patrick Moukala, une figure vénérée, que l’on compare à Nelson Mandela dans le monde de la culture.

L’émotion qui l’a submergé à cet instant était aussi profonde que la passion qu’il a pour son métier de photographe. Il ressent au plus profond de son être que cette reconnaissance est le reflet de son dévouement à son art. Pour GPS, la photographie est bien plus qu’une simple profession, c’est une mission sacrée qui permet d’immortaliser l’éphémère et de capturer l’essence de chaque instant précieux. Avec une passion qui brûle comme un feu ardent, il a ressenti le besoin de créer une association qui élèverait l’art de la photographie à des hauteurs encore inexplorées. Ainsi va naître Aphodi, l’Association des Photographes de la Diaspora.

Cette association rassemblera non seulement des amoureux de la photographie, mais également des personnes qui partagent la vision d’une communauté unie, travaillant main dans la main pour révéler la splendeur de la diaspora. Leur but ultime est de sublimer l’image de leur communauté, de mettre en lumière ses richesses cachées, et de célébrer la beauté de la diversité. Dans cette aventure photographique, GPS invite chaleureusement tous ceux qui partagent cette passion à se joindre à Aphodi. Ensemble, ils sont déterminés à parcourir le chemin qui les mènera vers des horizons encore plus grandioses, tout en laissant le doux éclat de l’image et de la créativité guider leur chemin.