Deux réalités peuvent, de prime abord, faire croire que le football est un sport sans aucun racisme.

D’une part, c’est un sport populaire où des ouvriers du ballon sont multimillionnaires dès qu’ils ont du talent quelle que soit leur couleur de peau.

D’autre part, c’est une discipline où la mixité raciale est la règle dans tous les grands championnats de l’élite footballistique mondiale. Le rêve du football comme d’un îlot sans racisme au 21èmesiècle est cependant éphémère. Plus on ôte les crampons et qu’on s’éloigne des pelouses, moins on trouve les footballeurs noirs sur les bancs de touches comme entraîneurs, à la tête de clubs professionnels comme présidents et au sein des instances footballistiques mondiales comme décideurs. La mixité raciale qui domine les pelouses redevient une exception dans l’écosystème gouvernant du football mondial. Les footballeurs de couleur ne font pas seulement face à un plafond de verre par rapport aux postes de pouvoir au sein des clubs professionnels et des instances footballistiques supranationales, mais aussi à un traitement raciste dans l’exercice de leur travail. La forme la plus connue de ce racisme est le fameux cri de singe accompagné de jets de bananes dans les stades. Jusqu’ici, the show must go on a pesé plus lourd sur la balance des enjeux que le ressenti et la souffrance subjective des footballeurs de couleur traités de singes par certains individus à travers stades et compétitions. Les matchs devaient aller à leur terme malgré tout.

· Le moment Georges Floyd

Quelque chose semble changer. Le nouvel air du temps et son esprit, ce que la philosophie allemande nomme Zeitgeist, doit beaucoup à ce que j’appelle le « moment Georges Floyd ». C’est-à-dire un événement qui marque une rupture dans les structures mentales et la marche de l’histoire de telle sorte que tous ceux qui vivent une même époque s’influencent les uns les autres sans automatiquement s’en rendre compte par des gestes mimétiques issus de ce que cet évènement installe de vertueux. Le football ne peut y échapper alors que des séries télévisées comme Les Simpson ont été remasterisées, que des titres de films célèbres comme Autant en emporte le vent ont été reliftés et que des espaces publics ont été amputés de certaines figures historiques racistes et esclavagistes. Dès la reprise des championnats de football, plusieurs équipes de football ont reproduit le signe de ralliement du mouvement Black Lives Matter quand d’autres stars comme Romelu Lukaku de l’Inter de Milan ou Pierre-Emerick Aubameyang des Gunners fêtent systématiquement leurs buts par la même gestuelle de reconnaissance et de partage du combat. C’est dans cette inertie du « moment Georges Floyd » qu’il faut situer la décision unanime des joueurs du match PSG/Basaksehir d’interrompre une rencontre de champions League et de quitter le terrain après que le Camerounais Achilles Webo, ancien footballeur et entraineur adjoint du club turc, ait été interpellé par un arbitre, non par son nom ou par monsieur, mais par « Nègre ». Le match reprendra le lendemain avec un acte fort : toutes les deux équipes se sont placées au rond central du Parc des Princes, ont mis un genou à terre et ont levé le poing. Ce slogan ne signifie donc plus seulement un cri de détresse pour dénoncer les assassinats d’Hommes noirs, mais aussi que des Hommes de couleur souffrent du racisme de leur vivant. Ce n’est donc plus seulement des morts injustes de Noirs qu’il faut proscrire, mais aussi des vies de Noirs à ménager. « Je voudrais remercier tous les joueurs du PSG, le club, et toutes les personnes présentes lors de l’incident pour leur solidarité. Je suis fier d’eux et je veux les remercier pour ce qu’ils ont fait à ce moment-là parce que j’étais hors de contrôle pendant quelques secondes » déclarera Achille Webo à la presse le lendemain d’un match largement gagné par le PSG 5 buts à 1.

· Un « Arrêt Webo » contre le racisme dans le football ?

L’Arrêt Bosman est un moment qui compte dans le football mondial. Il y a le football avant l’Arrêt Bosman et le football après l’Arrêt Bosman. Désormais les quotas et les limites imposés aux clubs pour les joueurs européens sont de l’histoire ancienne autant que des indemnités demandées par un club sur un joueur en fin de contrat. Par ailleurs une libre circulation des joueurs européens dans

le champ du football international prévaut. Pourquoi pas un Arrêt Webo qui, comme l’Arrêt Bosman, permettrait de passer d’un football avec du racisme dans les stades à un football sans racisme dans les stades ? Pourquoi les responsables du football mondial ne se saisiraient-ils pas de « l’incident Achille Webo » pour enclencher une lutte juridique et institutionnelle véritable contre le racisme dans le football ? L’émission Téléfoot du 13/12/20 a mis en évidence des déclarations de joueurs en activités, d’entraineurs et d’anciens joueurs. En voici quelques-unes. Thomas Tuchel coach du PSG : « C’était nécessaire qu’on montre cette solidarité…C’était une situation forte, une réaction forte ». Bixente Lizarazu champion du monde 1998 : « Là on est dans une période où les stades sont vides. On verra avec le public… Les joueurs expriment leur ras-le-bol ». Kylian Mbappé joueur du PSG : « On est fatigué, on ne veut plus jamais subir ça ». Marco Verrati jouer du PSG : « Je pense qu’il y a des choses plus importantes qu’un match de foot dans la vie. On ne pouvait plus continuer ce match ». Reste à peaufiner les détails d’un possible « Arrêt Wébo » contre le racisme dans le football, sachant que, comme le préconisait déjà Samuel Eto’o avavt cet incident, il faut frapper les équipes, les spectateurs et tous racistes là où ça fait mal : le porte-monnaie !

Thierry AMOUGOU, Prof. Université catholique de Louvain (UCL), Belgique. Dernier ouvrage publié : Qu’est-ce que la raison développementaliste ? Academia, 2020. https://www.furet.com/livres/qu-est-ce-que-la-raison-developpementaliste-du-fardeau-de-l-homme-blanc-aux-negropoles-du-developpement-thierry-amougou-9782806105493.html