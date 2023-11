Cameroun :: 60 Femmes Tuées. L’assemblée Nationale Se Meurt :: Cameroon

Une actualité funèbre avec le bilan de 60 femmes tuées en 2023 au Cameroun. Aussi bien que les 7 victimes de l’agression séparatiste de Bamenda. A l’assemblée Nationale, la tension reste perceptible après la nomination du nouveau secrétaire général.

Les Violences conjugales ont atteint la cote d’alerte. L’illustration de cette enseignante tuée la semaine dernière à Douala par son époux reste encore vivante dans les esprits. Le Journal La Voix des jeunes fait les statistiques « Près de 60 femmes tuées en 2023 ». Alors que le monde vient de célébrer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre dernier au Cameroun, on dénombre 60 femmes tuées en 2023 suite aux violences conjugales...

Infos Majeures estime qu’« Elles endurent… ». Les viols collectifs, le harcèlement, les mutilations ou les décès sous les coups des conjoints, les mariages précoces sont devenus monnaie courante. Les contingences culturelles et religieuses continuent de faire leurs ravages. Chaque jour l’actualité est marquée par un nouveau scandale dans lequel une femme a été soit dénudée, soit rouée de coups par son conjoint, soit violée individuellement ou collectivement… Tout en espérant un « Point final ! », le quotidien Mutations annonce La campagne de 16 jours contre les violences basées sur le genre sera officiellement lancée demain par le MINPROFF dans un contexte de recrudescence de ce fléau au Cameroun.



A L’Assemblée nationale, le journal L’Indépendant voit un « Signe de déclin ». André Noël Essian, nommé Secrétaire général (SG) de la Chambre basse du parlement dans une confusion totale. Une attitude que ne partage pas le journal Echos du Parlement qui pense que « L’Assemblée Nationale sur le chemin de la normalisation ». Le Président de l’Assemblée nationale Honorable Cavaye Yeguie Djibril a pris une série de décisions afin de remettre l’auguste l’institution en proie de plusieurs crises sur les bons rails. C’est le cas de la réception des Députés de la Région du Nord-Ouest, qui a abouti à la prise en compte de plusieurs de leurs doléances, notamment la nomination de deux députés du Nord-Ouest dans le CPA international… (Echos du Parlement P.2)

Sur le plan des Ressources humaines de l’Etat, La République note un « Déséquilibre régional ». Au mépris du discours d‘intégration Nationale, incarné par le président de la République, dans un contexte de malaise social patent, l’inventaire de la répartition des postes au prorata des régions, départements et arrondissement fait jaser. Nonobstant le nivellement du taux de scolarisation et la règle intelligemment intégrative de l’équilibre régional, il y en a qui, supposément plus sachant que tout le monde, ont tout, alors que les autres n’ont rien. (La République Presse P.3)



A Kribi, Ambitions présente « Voici le projet de 10 milliards de Grégoire Mba Mba ». Homme politique et homme d’affaires prospère dans plusieurs domaines notamment le tourisme, l’immobilier la communication et autre, le Sénateur Grégoire Mba Mba a une vision de développer son pays, de croire à son pays et de croire à sa ville. Kribi. D’où cet ambitieux nouveau projet de construction d’un gigantesque complexe bâti sur 25 hectares qui vont coûter près de 10 milliards FCFA…



Sur la Gestion du droit d’auteur « La CMC n’est pas en faillite ». Le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé confirme la légitimité du fonctionnement de la Cameroon Music Corporation (CMC). Cela ressort de son verdict prononcé le 11 novembre dernier, qui atteste que cet organisme de gestion collective du droit d’auteur, présidé par Sam Mbende, n’est pas en difficulté financière, affirmant ainsi sa légalité. Ecrit Le Drapeau.