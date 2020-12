L'écrivaine Camerounaise DJAÏLI Amadou AMAL a regagné le Cameroun ce vendredi 4 décembre en soirée, 2 jours après avoir remporté le prix Goncourt des lycéens 2020.

Cette ambassadrice de la littérature Camerounaise et Africaine a été accueillie à l’aéroport international de Douala par une très forte mobilisation de ses compatriotes dont le Dr EDIMO, délégué régional des arts et de la culture du littoral, d'une impressionnante délégation de l’association de la Communauté du Grand Nord (CGN) conduite par son secrétaire général Mohamadou BACHIROU.

La romancière camerounaise ramène dans ses valises deux distinctions honorifiques récompensant son génie littéraire.

D’abord 2e au prix Goncourt 2020, la digne ambassadrice du Cameroun a ensuite décroché le prix Goncourt des lycées, cette fois, avec son ouvrage devenu culte « LES IMPATIENTES » (éditions Emmanuelle Collas), qui est en fait une réédition de son chef d’œuvre MUNYAL.

C’est donc pour saluer cette bravoure et célébrer le courage et l’abnégation de l’icône DJAÏLI Amadou AMAL, que ses compatriotes ont tenu à lui exprimer toute leurs félicitations et leurs encouragements.

Il convient de souligner la thématique universelle et noble portée par la romancière notamment la condition des femmes au Cameroun ou du Sahel qu’elle décrit, tout en éveillant les consciences, à plus de considération et d’humanisme.

Un engagement au profit de la jeune fille et des femmes en général. Pour mémoire, l’écrivaine atypique DJAÏLI Amadou AMAL revendique nombre de consécrations : le Prix Orange du livre en Afrique 2019 et le Prix panafricain de littérature 2019, et nul doute que d’autres lauriers sont à venir, eu égard aux thématiques profondes et actuelles, dont l’auteure s’est faite le porte-voix.