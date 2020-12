La doctorante NGOUNGOURE NGOULOURE sorelle Gertrude de la faculté d'économie de l'université de Yaoundé l, vient de remporter la prestigieuse bourse de mobilité de recherche de 4 mois,descernée par la coopération française dans le cadre de la 2 ème édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES qui ce sont déroulées du 30 novembre au 01 décembre à l'Institut français de Yaoundé.

Pendant deux jours, l'institut français de Yaoundé a vibré aux rythmes des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES ( DOCtIUs2-20). Cette deuxième édition qui a connu la participation de 21 candidats de 8 universités camerounaise, était axé sur la thématique " innovations et transformations organisationnelles en contexte de crise".

C'est au bout de plusieurs heures de délibération, que les membres du jury, à la lumière des critères de pertinence, d'objectivité et d'actualité, ont fait de la doctorante NGOUNGOURE NGOULOURE sorelle Gertrude de la faculté d'économie de l'université de Yaoundé l, la lauréate de la prestigieuse bourse de mobilité octroyée par la coopération française. La thématique de son projet de recherche qui a cristallisé l'attention des examinateurs traite la question #des déterminants du choix du leasing pour le financement des entreprises au Cameroun

La gagnante qui a bénéficié de cette récompense honorifique, n'a pas manquer d'exprimer ces émotions " je suis très heureuse pour avoir remporté Cette bourse de mobilité de 4 mois de recherche dans une université française. J'invite tout les autres chercheurs comme moi à venir proposer leurs projets de thèse afin d'obtenir aussi les bourses. Je tiens à remercier sincèrement les initiateurs du projet" affirme t-elle.

Cette autre édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES a connu la participation des professeurs chercheurs Camerounais et ceux de l'étranger qui ont exposé pour la plupart en visioconférence en raison de la pandémie du covid-19. Au vue de la réussite que cet événement d'excellence de recherche scientifique universitaire, le comité d'organisation s'en félicite " globalement c'est un sentiment de satisfaction et de travail accompli. Cette cérémonie des a connu un succès exceptionnel d'où mes remerciements à toute la dynamique équipe qui m'a accompagné pendant ces trois mois pendant lesquelles, nous avions mis tout en œuvre pour sa réussite" indique le professeur Bertin Léopold Kouayep, président du comité d'organisation de la 2 ème édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES.

Cette grande messe de la promotion de la recherche scientifique universitaire était aussi l'occasion pour les doctorants chercheurs, de recevoir les enseignements sur les éléments spécifiques qui entrent dans la recherche.

Monsieur Yann lorvo, conseiller de la coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et présentant de l'ambassadeur, a indiqué que l'initiative aura une plus value l'année prochaine à la lumière de la diversité des travaux de projet de thèse, il a tenu à saluer l'expertise intellectuelle camerounaise " les chercheurs Camerounais au niveau international ont des résultats exceptionnels à chaque fois qu'il Y'a un appel d'offre, concours international, on trouve toujours un chercheur, un expert Camerounais. Il y'a un bon système de formation".

Outre le Cameroun, une perspective d'élargissement dans la sous-région du champ d'action de la recherche scientifique " nous réfléchissons sur la fesabilité de la mise sur pied d'un collègue doctoral en science humaine et en science sociale qui angloberaient les sciences de gestion qui permettra de professionnaliser davantage la recherche scientifique au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale" précise le professeur Jean-Guy Sarkis, chargé de la coopération française scientifique universitaire à l'ambassade de France.

Les doctorants participants, de cette 2ème édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES, sont néanmoins partis avec beaucoup d'enseignements afin de poursuivre leurs recherches" j'invite les étudiants chercheurs qui n'ont pas été lauréats cette année, à travailler davantage pour la prochaine édition qui aura lieu en 2021. Il est important qu'ils sachent que leurs travaux sont très consistants et que seul les recherches leurs permettront de se perfectionner dans leurs domaines de prédilection".

C'est par une photo de famille suivi des réjouissances que cette autre édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRES a pris fin. Le cap à été placé pour l'année prochaine.