La CRTV utilise la photo d'un chantier routier en Ouganda pour illustrer celui des travaux Bafia-Bafoussam

C'est la seconde fois que la CRTV présente sur son site internet, des photos de chantiers routiers exécutés dans des pays étrangers comme étant ceux du Cameroun.

chantier routier en Ouganda

Cette fois-ci, la CRTV a voulu parler du chantier routier qui relie la ville de Yaoundé à la ville de Bafoussam. Sauf qu'elle a utilisé la photo d'un chantier routier en Ouganda.

Le chantier routier entre Bafia et Bafoussam est bien avancé et personnellement, j'apprécie la qualité du bitume bien que le tronçon entre Bangangté et Bafoussam reste chaotique.

Il suffisait dont pour la CRTV, d'envoyer un Cameraman sur le terrain qui pouvait juste filmer la partie en chantier de ce tronçon pour en faire une belle publication. Mais, la paresse a apparemment pris le dessus et elle n'a pas daigné préciser dans la publication que la photo utilisée n'était qu'une photo d'illustration prise sur Internet.

Une télévision nationale doit toujours savoir se distinguer de bavards du quartier comme moi.