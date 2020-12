Cameroun - Dans une sortie récente sur Facebook le leader du Mouvement pour la démocratie et l'interdépendance (MDI), Djeukam Tchameni place le Pr Maurice Kamto dans la catégorie des hommes politiques qui ont travaillé et partagé un certain nombre de point avec le pouvoir en place au Cameroun comme les Jean De Dieu Momo.

« A ceux qui me reprochent d'être dubitatif face à des anciens rdpcistes qui veulent prendre la tête de l'opposition, je réponds comme suit: Quel problème avez-vous avec Momo Jean de Dieu? Laissez le bouffer à son tour. Après 8 ans à la mangeoire, vous lui donnerez aussi l'opportunité d'etre "le seul vrai opposant". Pourquoi vous attaquez alors Cabral en l'accusant sans preuves d'être un pion du regime ? Laissez le aller faire son pèlerinage au sein du gouvernement puisque c'est le chemin obligé pour devenir "l'opposant le plus déterminé". Soyez cohérents avec vous-mêmes. Ne faites pas de "un poids deux mesures"», pouvons nous lire sur la page officielle de Djeukam Tchameni.

La réponse de Christian Penda Ekoka

« Les réseaux sociaux font état d'une mise au point de Djeukam Tchameni relative à ses vues exprimées à Maurice Kamto sur l'organisation des marches du 22 septembre dernier. A notre avis, quelles que soient les divergences tactiques ou stratégiques, les forces de progrès devraient avoir un consensus minimal de solidarité pour la défense des droits humains fondamentaux, si tant est qu'elles œuvrent ensemble pour l'avenir dans notre pays d'une véritable démocratie, d'un État de droit et d'une société de libertés. Face à ce régime tiré par la corruption, l'atteinte de cet objectif exigera ce consensus minimal, au-delà des positionnements opportunistes qui ont dans le passé fragilisé l'union pour le changement, et ont permis au régime Biya de perdurer, à l'aide d'institutions politiques et économiques prédatrices des ressources, qui consomment sans créer la richesse. Et sur ce plan, aucun argument ne saurait prévaloir pour justifier la séquestration arbitraire de Kamto et sa famille depuis plus de deux mois, ni les arrestations et détentions arbitraires de Fogue, Bibu Nissack, Zamboue et les autres, ni les menaces d'arrestation sur Dzongang. Mention non faite de la brutalité et de la barbarie de ces actes. Non et non à un État totalitaire ! », écrit Christian Penda Ekoka.

Dr Boutché "Je vous en fais l'économie. Comparer cette expérience patriotique noble à la démarche du Gfaim (G20 ?)"

Le cadre du MRC dans l’Extrême-Nord est remonté contre Djeukam Tchameni et estime qu’il ne faut pas comparer Maurice Kamto et Jean De Dieu Momo. « À Monsieur Djeukam Tchameni, L’équilibriste sans équilibre. Facit: Comparaison n'est pas raison. Il faut être malhonnête pour comparer l'entrée de Kamto au gouvernement avec celle de Momo. C'est à la limite insultant. Kamto est entré dignement (sur fond d'un service rendu à la nation). Et il en est sorti dignement. Je vous en fais l'économie. Comparer cette expérience patriotique noble à la démarche du Gfaim (G20 ?), c'est de la mauvaise foi cousue avec du fil rouge. Chacun participe à l'écriture de l'histoire du Cameroun à sa façon. Les archivistes archivent »,