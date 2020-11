Ils sont présentés au Moyen Orient et dans les milieux des affaires aux Etats Unis comme deux esprits brillants. Une réputation qui leur a permis de construire des niches d’opportunités avec ces partenaires dont l’objectif est de sortir l’Afrique des sentiers battus.

L’Afrique peine à se relever économiquement. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 est venue empirer la situation. C’est dans ce contexte que S.E Serigne Saliou Cissé et Stella Fonda Masset s’engagent à varier des niches de richesses en Afrique. Mais surtout, de trouver des solutions aux problèmes d’eau et d’électricité dont le continent continue de faire. Baptisés «deux esprits brillants », ils disent n’avoir besoin que de l’accompagnement administratif des chefs d’Etats et gouvernements pour les aider à mieux aider des pays africains qui en souffre plus.

Serigne Cissé et Stella Fonda Masset annoncent soutenir les programmes de développements nationaux de plusieurs pays d'Afrique noire qui vont bénéficier des premières tranches de financement au plus tard au mois de Mai 2021. Là, les deux lobbyistes comptent mobiliser les investisseurs et les bailleurs de fonds de l’Europe, du Moyen Orient, de l’Asie et des Etats Unis pour la cause.

Dans le domaine de la mobilisation des fonds et des ressources, du développement de partenariats public-privé (PPP), et de la gestion des projets étatiques et privés, leurs états de services dans le monde sont éloquents. A titre d’illustration, Serigne Saliou Cissé et Stella Fonda Masset, artisans de l’ombre de l’organisation de l’Accord de Vienne sur le Nucléaire Iranien. L'accord a été signé à Vienne, en Autriche, le 14 juillet 2015, par les pays du P5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni auxquels s'ajoutent l'Allemagne et l'Iran.

Curriculum vitae

La rencontre des deux génies d’origine africaine s’est concrétisée il y a quelques années. « S.E Serigne Saliou Cissé est un diplomate chevronné, un homme de réseaux qui fréquente les pays arabes. Il est réputé pour son influence, et sa proximité avec un grand nombre de chefs d'États », témoigne l’un de ses collaborateurs du Washington K Street. Ce dernier poursuit qu’il s'est converti en « un puissant lobbyiste spécialisé en diplomatie et les relations internationales » dans le centre des affaires de Washington K Street, l’une des avenues de Washington DC, capitale de Etats Unis. Notre interlocuteur renseigne que S.E Saliou Cissé est rentré dans le cercle politique des Démocrates américains grâce à ses réseaux, il y a quelques décennies, et s'y est bâti une forte personnalité dans le milieu diplomatique aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique.

Qu’il était l’un des plus discrets mais important collaborateur de la diplomatie américaine sous le régime du président Barack Obama, notamment sur les dossiers politiques du Moyen Orient et de l'Afrique. « Ce qui n’a porté que de bons fruits », déclare son proche. Passionnée par l’intelligence économique, la communication, de l’influence et le lobbying, Stella Fonda Masset quant à elle, a mis ces contacts et sa formation en communication stratégique et en économie à profit, pour s’impliquer progressivement dans des dossiers d’affaires publiques et de négociations internationales. Elle y a acquis une expertise reconnue, tant au niveau de chefs de gouvernement, qu’auprès de présidents et de conseils d’administration d’entreprises. Dans la continuité de la gestion de ces dossiers, elle a travaillé sur de nombreuses missions d’influence et de lobbying. Professionnelle de la décoration, S.E Saliou Cissé a de quoi s’en réjouir. Stella Masset et lui forment un duo de choc engagé à porter la voix de l’Afrique dans le monde.