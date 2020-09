Le classement des 100 personnalités les plus influentes de l’année, selon le magazine américain Time été dévoilé. Cinq Africains figurent sur la liste des nominés. Le TIME magazine a nommé Tony O. Elumelu, l'un des principaux investisseurs et philanthropes africains, parmi les 100 personnalité les plus influentes du monde en 2020. Cela fait dix-septième ans que le magazine publie une sélection des 100 personnalités les plus influentes chaque année. Time souligne l'activisme, l'innovation et les réalisations des personnes les plus influentes du monde. M. Elumelu, qui est l'un des quatre seuls Africains figurant sur la liste de 2020, est célébré pour son parcours en matière de l’entreprenariat et de création de valeur, ainsi que pour l'autonomisation des jeunes Africains.

Tony Elumelu est le fondateur et le Président du Conseil d’Administration de Heirs Holdings, sa société d'investissement familiale, qui s'est engagée à améliorer les conditions de vie et à transformer l'Afrique, grâce à des investissements à long terme dans des secteurs stratégiques de l'économie africaine, notamment les services financiers, l'hôtellerie, l'énergie et les soins de santé. M. Elumelu est le Président du Conseil d’Administration

du principal groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa (UBA), implanté dans 20 pays d'Afrique, et également au Royaume-Uni, ainsi qu’en France. UBA est la seule banque africaine à être accréditée comme banque de dépôts commerciaux aux États-Unis. La banque fournit des services bancaires aux entreprises, aux commerces, aux PME et aux particulier et compte plus de 21 millions de clients dans le monde. M. Elumelu préside également le plus grand conglomérat coté en bourse au Nigeria, Transcorp, dont les filiales comprennent Transcorp Power, l'un des principaux producteurs d'électricité du Nigeria et Transcorp Hotels Plc, la première chaîne hôtelière du Nigeria.

M. Elumelu est le plus grand promoteur de l'entreprenariat en Afrique. En 2010, il a créé la Fondation Tony Elumelu (TEF), une organisation philanthropique œuvrant à l’autonomisation d’une

nouvelle génération d'entrepreneurs africains, favorisant la croissance économique, l'éradication de la pauvreté et assurant la création d'emplois dans les 54 pays africains. Depuis sa création, la Fondation a financé un peu moins de 10.000 entrepreneurs et créé un écosystème numérique de plus d'un million de personnes

dans le cadre de son engagement de 100 millions de dollars sur dix ans par le biais du programme de l’entrepreneuriat de la TEF. La Fondation, qui s’autofinance, collabore de plus en plus avec des institutions telles que le PNUD, le CICR et les principales agences de développement européennes en vue de promouvoir sa capacité unique à identifier, former, encadrer et financer de jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique.

Heirs Holdings, qui sert de modèle pour les entreprises africaines, et la Fondation Tony Elumelu célébreront toutes deux leurs 10 ans d'existence en novembre. Leur mission continue d'être inspirée par la philosophie économique du capitalisme africain de M. Elumelu, qui considère le secteur privé, et surtout les entrepreneurs, comme le catalyseur du développement social et économique du continent. La liste complète des 2020 des 100 personnalités les plus influentes et des hommages peuvent être consultées time.com/time100 . Sur cette liste se trouve aussi 4 autres africains.