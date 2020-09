CAMEROUN :: Révolution des abeilles: hystérie fraîche et répétition récursive à Yaoundé :: CAMEROON

Dès que le Prof.Maurice Kamto a annoncé une marche pour la démocratie au Cameroun, initiative qui a le soutien de notre organisation, l'appareil répressif du régime de Yaoundé est entré à la vitesse supérieure et a actionné sa machine à propagande avec une théorie du complot intégrée; selon laquelle l'opposition légitime est composée de politiciens belliqueux et d’une milice organisée et efficace planifiant et attisant une insurrection violente afin de prendre d'assaut le pouvoir dans une rivière de sang.

Ces formes de répétition récursive sont caractéristiques d'une psyché autoritaire et répressive d'un régime qui manie constamment le spectre de la violence et entretient un climat de tension perpétuelle sans fin, en vue pour un pouvoir bien connu pour s'appuyer sur la violence systémique de repousser les griefs légitimes d'un peuple qui, selon le lui, lui aurait curieusement raccordé plus de 70% des suffrages lors de la dernière parodie d’élection présidentielle.

La question néanmoins reste toujours la même: pourquoi donc un régime qui prétend avoir recueilli 2 voix sur 3 de la population a tellement peur de cette population, au point de toujours chercher des excuses insurrectionnelles pour pratiquer la violence et la répression? Une réponse crédible à ce mystère est que ce régime n'est pas arrivé au pouvoir par un processus électoral régulier, mais par un vol électoral systématique, la force militaire, l’hyper centralisation du pouvoir, la répression brutale de toute dissidence et la gouvernance par décrets présidentiels.

Cette nouvelle hystérie met ainsi en évidence ces tactiques répressives qui illustrent également comment la politique façonne et institutionnalise une gamme très limitée d'expression politique émotionnelle.

Au fond, le CL2P comprend parfaitement que la notion de résistance contre les suprémacistes ethnofascistes de Yaoundé est devenue si évidente pour ceux qui ont été forcés de se battre contre l'ethnofascisme, quand elle s’avère logiquement si étrangère à ceux qui ont été profondément endoctrinés par les idéologues fascistes et tribalistes du régime en place.

Le CL2P est et sera pour cela toujours du côté de ceux qui se mettent en danger pour tenir tête aux ethnofascistes.

Le but de ce projet est d'éclairer leurs luttes et de les situer dans un contexte régional et historique plus large. Ce sont eux qui font le vrai travail émotionnel, intellectuel et politique dans une cage politique où un régime répressif n'arrive pas à comprendre que le combat pour la liberté et la maturité démocratique est historiquement déterminé, et qu'aucun régime ne réussira à maintenir indéfiniment le peuple enchaînés à tout le temps.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org