CAMEROUN :: Cyrille Sam Mbaka démissionne de l’UDC :: CAMEROON

Le Premier vice-président de l’Union démocratique du Cameroun vient d’annoncer sa démission de l'Union démocratique du Cameroun. C'était au cours d'une conférence de presse tenu cet après-midi, au lieu dit la Chaumière au quartier Bonapriso à Douala, capitale économique du Cameroun.

Dans une déclaration de 7 minutes, il a indiqué qu’il quittait le parti après 30 ans de militantisme. « Après 30 ans dans le parti, je quitte le navire. Je quitte l’UDC pour remettre le parti dans la légalité »

Cyrille SAM MBAKA dénonce également des manœuvres de « confiscation » du parti par Patricia TOMAINO NDAM NJOYA, l’épouse de Adamou NDAM NJOYA le président fondateur de la formation politique décédé le 7 mars 2020.

« Nous sommes en concertation avec les autres camarades pour mutualiser les forces pour avoir un autre parti à vocation nationale. Le respect pour la mémoire du fondateur qui n’est plus avec nous. Partir c’est amener les anciens camarades du parti à sortir de l’illégalité dans lequel ils se trouvent. Ils sont fermés à tout dialogue pour revenir aux fondamentaux du parti. Quand on fait fausse route, on revient et demande les excuses » a-t-il souligné.