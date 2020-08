L'élite camerounaise, un clan des siciliens :: CAMEROON

Au moment où tous les États du monde s'activent à régler la vie courante de leur population face à un coronavirus aussi résistant que déroutant, au moment où des bandes armées de criminelles se livrent à des decapitations publiques, à des pendaisons et à des enlèvements de multiples Camerounais et Camerounaises en zone anglophone, à l'heure où des bombes éclatent dans les marchés, les quartiers et les ministères de Yaoundé, l'élite politique et économique camerounaise ne trouve mieux à faire que de nous servir un véritable feuilleton de mauvais goût à travers les médias sociaux. Que révèlent ces câbles obscènes et ces Cameroon-leaks de la gouvernance du Cameroun, de la moralité de ceux qui comptent dans ce pays et des mœurs qui y ont pignon sur rue ?

Feymania d'Etat

Dans mes analyses du Cameroun, je désigne par Feymania d'Etat, le fait que l'Etat du Cameroun est considéré comme une affaire, un business par ceux qui le dirigent à différents niveaux de pouvoir, et est géré comme tel. Il en résulte que les grandes fortunes camerounaises sont toutes des enrichissements sur le dos de l'Etat camerounais et donc des Camerounais qui travaillent afin que ce pays produisent des richesses, des biens et des services. Aucune fortune camerounaise dite privée ne s'est réalisée sans avoir bénéficié des faveurs de l'Etat ou sans que ses détenteurs aient spolié ledit État à un moment où à un autre dans un secteur donné. Les conversations que livrent ces câbles le prouvent clairement lorsqu'on tient compte du système clienteliste qu'elles révèlent via des promesses et des distributions de millions de FCFA pour services rendus ou à rendre.

Le clientelisme et le traffic d'influences

Les comptes en banques les plus fournis, les femmes, les voitures et les jets privés se présentent dans ces conversations comme les principaux éléments de domination et de transaction au sein du club élitaire . La proximité avec les femmes des autres grâce à son argent, la guerre des statuts, des titres et, surtout, l'évocation du chef de l'Etat comme allié convoqué à tout moment comme joker sont les arguments des transactions politico-économiques. Quiconque est en difficulté évoque le grand manitou Paul Biya afin de reprendre de l'ascendant sur son interlocuteur. Clientelisme et traffics d'influences régentent les rapports entre membres du club élitaire. Tout le monde est client de l'autre dans la haute élite camerounaise et tout le monde tient l'autre car tout le monde a le président comme allié suprême.

La décivilisation des mœurs

Le niveau de langue, la nature des expressions utilisées et la teneur des discours sont minables et honteux. Ceux qui nous dirigent et nous dominent se révèlent des hommes et des femmes sans éducation, sans raffinement et sans distinction. C'est l'argent et toujours l'argent qui compte et tranche in fine. Ce que j'appelle le "j'ai donc je suis" dans mes travaux sur le Cameroun est ainsi démontré . Non seulement l'Etat est dépouillé pour amasser, mais aussi ces liquidateurs de l'Etat transforment le Cameroun en un vaste réseau de fraude à tous les niveaux de sa société en faisant de l'argent la seule chose qui compte. Ceux qui s'etripent ne se disputent-ils pas le butins d'un business fait en Centrafrique ? Un véritable règlement de compte aux allures d'une véritable mafia camerounaise.



C'est encore une fois le peuple Camerounais qui paie en subissant cette honte mondiale d'un Cameroun autant pillé que transformé en un objet de commérages publics par ses élites.

À quand la fin de ce mauvais théâtre ? N' est ce pas à Paul Biya qu'évoque tout le monde de siffler la fin de cette humiliation nationale ?

Note de la rédaction de camer.be: Thierry AMOUGOU est l'auteur de l'excellent ouvrage intitulé L’esprit du capitalisme ultime

Démocratie, marché et développement en mode kit

Occident/Afrique subsaharienne

Editions: Pul Presses Universitaires de Louvain

Commandez cet ouvrage via le site Internet www.i6doc.com ou ici