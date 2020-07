Nestlé soutient le développement de la nutrition abordable en Afrique :: AFRICA

L'accès à une alimentation abordable est un défi pour de nombreux consommateurs du monde entier. Nestlé multiplie ses efforts pour développer des produits nutritifs plus abordables pour les consommateurs, en particulier ceux des pays émergents. Cela permet à l'entreprise d'améliorer son offre de produits pour les familles à faible revenu, dont beaucoup vivent avec quelques dollars par jour, ce qui entraîne souvent un manque de nutriments essentiels dans leur alimentation quotidienne.

Un exemple est le lancement récent de Nestlé Cerevita Instant Sour Porridge, une solution nutritive abordable pour les consommateurs sud-africains.

Le porridge a été développé et lancé par des scientifiques du Centre de recherche et de développement de Nestlé basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en collaboration avec des équipes inter fonctionnelles des marchés sud-africains. Le centre de R&D a mis à profit ses capacités scientifiques et technologiques pour développer une bouillie adaptée aux préférences gustatives et aux exigences nutritionnelles des consommateurs locaux tout en minimisant les coûts de production pour assurer un prix abordable.

Le porridge est composé de céréales complètes et enrichies de vitamines et minéraux clés, qui manquent généralement dans l'alimentation des consommateurs locaux. La bouillie a une teneur plus élevée en fibres et en protéines et coûte environ 20 à 25% de moins que les produits similaires disponibles sur les marchés locaux.

«La crise actuelle du COVID-19 dans le monde entraînera un manque supplémentaire d'aliments nutritifs abordables pour de nombreux consommateurs vulnérables. Nous intensifions nos efforts pour développer, tester, et lancer rapidement des produits sûrs, de haute qualité, abordables et nutritifs qui répondent aux besoins des consommateurs d’Afrique subsaharienne », déclare Tesfalidet Haile, responsable du centre de Recherches et de Développement de Nestlé à Abidjan

La bouillie a été développée avec des ingrédients de haute qualité, d'origine locale et durable, tout en tirant parti des technologies existantes de séchage au rouleau et de mélange à sec. Les experts en emballage Nestlé ont également travaillé aux côtés de fournisseurs locaux pour développer un emballage stratifié recyclable abordable, qui protège le produit tout au long de sa durée de conservation.

La bouillie a été lancée pour la première fois en juillet au Zimbabwe dans un nombre limité de magasins, avec un lancement et un déploiement à l'échelle nationale dans d'autres pays prévus plus tard cette année.

Le Centre de recherche et de développement de Nestlé en Côte d’Ivoire, fait partie du réseau mondial de Recherche et Développement de Nestlé, qui comprend 23 sites dans le monde. Le Centre compte des technologues alimentaires, des scientifiques et des ingénieurs qui se spécialisent principalement dans l'innovation de solutions de céréales, de produits laitiers, de collations et de boissons. Il collabore également avec des universités locales et des partenaires d'innovation. L'année dernière, Nestlé a lancé un défi d'innovation en R&D en Afrique subsaharienne, qui a vu trois start-ups se lancer dans une résidence de 4 mois dans l'accélérateur de R&D Nestlé pour l'Afrique subsaharienne, situé au centre de R&D d'Abidjan.

Lire la suite Nestlé annonce les lauréats du ‘‘Sub-Saharan Africa Innovation Challenge’’