Todjom Belgique reprend ses activités (images) :: BELGIUM

Ce dimanche 12 juillet 2020, les ressortissants Bandjoun vivant en Belgique ont renoué avec leur traditionnelle séance de réunion mensuelle.

Cette reprise met ainsi fin à trois longs mois d’inactivité due à la crise sanitaire mondiale. La dernière rencontre des fils Todjom remontait au 8 mars 2020, soit quelques jours avant le début du confinement engendré par le Coronavirus.

Retrouvailles sous restrictions

La première séance de réunion d’après Covid-19 s’est déroulée au siège de l’association à Bruxelles avec la présence d’une vingtaine de membres. Fait rarissime pour une association qui compte plus d’une centaine de membres et sympathisants.

Mais, il faut reconnaitre que les règles barrières étaient de stricte application pour des ressortissants Bandjoun plutôt légalistes. La capacité d’accueil de la salle a été revue à la baisse. Vingt-deux (22) personnes seulement pouvaient se réunir en même temps dans une salle qui, en temps normal, rassemble trois fois plus de monde.

Télé-réunion

Le déplacement n’était pas obligatoire puisque les membres restés chez eux pouvaient prendre part à la réunion via la vidéo-conférence. La formule était bien pensée et communiquée aux membres à l’avance. Résultat plutôt positif ; l’on n’a pas assisté à un grand rassemblement pour cette reprise qui était très attendue.

Les autres membres qui n’ont pas effectué le déplacement ont donc pu assister à la réunion à distance grâce à plusieurs plateformes de communication virtuelle ainsi qu’aux réseaux sociaux. Une innovation dont la réussite a fait dire aux responsables que l’expérience sera renouvelée lors de la prochaine séance de réunion prévue le 9 août prochain.

Mesures barrières

Le port de masque était obligatoire pour toute personne présente dans la salle tout comme l’usage du gel hydro-alcoolique fourni par l’association. La distanciation sociale était également respectée dans la salle pendant les travaux. La désinfection totale des lieux s’est opérée sous le contrôle du bureau exécutif à la fin de la réunion.

Vers la création d’un foyer Bandjoun en Belgique

L’un des grands sujets de la reprise a porté sur l’étude pour l’acquisition d’un immeuble siège qui sera mis à la disposition des Bandjoun de Belgique. L’on a évoqué la fin de l’année 2021 pour la mise en exécution dudit projet dont les modalités de financement sont en cours d’élaboration.

Bandjoun a une longueur d’avance

Pendant la période de confinement, le bureau exécutif de Todjom avait donné l’argent nécessaire à chaque famille pour l’acquisition des masques. Le président Jean Claude Wafo et les autres responsables de Todjom Belgique avaient également initié le système de téléconférence. Depuis lors, les membres du bureau travaillent à distance lors de leurs réunions hebdomadaires.

Fotso Victor For Ever

Le décès de Victor Fotso, 94 ans, a été l’un des sujets les plus commentés par les membres lors de la réunion de ce dimanche. Rappelons que le patriarche maire de Bandjoun est décédé le 20 mars dernier à l’hôpital américain de Paris (France).

En raison de la pandémie du Coronavirus, son inhumation s’est déroulée à Bandjoun récemment dans une stricte intimité familiale. Ses funérailles officielles ont été reportées à une date ultérieure.

Un hommage lui sera rendu en France et en Belgique dans les toutes prochaines semaines. L’on évoque la date du 17 septembre à Paris (France) et les dates du 24 et 25 octobre à Bruxelles (Belgique).