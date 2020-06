FRANCE :: Francophonie: Rejoignez la Grande consultation citoyenne :: FRANCE

La consultation Francophonie de l’avenir a été officiellement lancée le 13 mai dernier. À date du 17 juin, elle a déjà rassemblé 4339 contributeurs qui ont publié 35 876 messages ! Découvrez ce qui ressort des premières contributions.

Les jeunes francophones prennent la parole pour bâtir leur francophonie de l'avenir

Depuis le 13 mai 2020 plus de 4800 jeunes issus de l’ensemble des territoires francophones ont pris la parole pour exprimer les ressorts de leur identité francophone ainsi que leurs préoccupations et besoins dans divers domaines qui selon eux sont essentiels pour construire la Francophonie de l’avenir.

Cette grande consultation citoyenne souhaitée par la Secrétaire générale de la Francophonie se poursuit actuellement à travers une plateforme [Lire par ailleurs https://consultation-jeunesse-francophonie.org/] d’intelligence collective qui se décline en trois espaces d’expressions pour les jeunes (questionnaire, espace de débat ouvert et espace de création) mais également à travers de nombreux ateliers virtuels [Lire par ailleurs https://consultation-jeunesse-francophonie.org/events/liste/] organisés par et pour les jeunes. Plus de 35 800 contributions ont été recueillies à ce stade et permettent d’ores et déjà de faire ressortir des éléments saillants quant aux attentes des jeunes et à leur rapport à la francophonie. Parmi ces grandes tendances, l’on retient :

- La langue comme principal socle de la Francophonie : À la question “la Francophonie c’est…”, 18% des répondants répondent “ la langue française”. De même, 18% des réponses spontanées à la question “quels sont trois premiers mots qui te viennent en tête quand tu penses à la Francophonie ?” concernent la langue ;

- Un très fort besoin de partage entre les jeunes francophones : réseautage, interconnexion, mobilité, bourses : 89 % des jeunes se sentent francophones et 69 % pensent partager davantage avec les francophones qu’avec les autres jeunes de par le monde : le réseau francophone est à renforcer !

- Une forte revendication de diversité culturelle : À la lecture des contributions, on ressent une grande fierté pour les cultures locales, un besoin de les faire connaître davantage et d’accroître les échanges culturels Nord-Sud et Sud-Sud ;

- Un lien fort entre francophonie et innovation, partage de solutions et de projets : être connecté est la 3ème priorité des jeunes après l’emploi et l’environnement sain, le premier domaine dans lequel il faut agir, selon les jeunes est l’entrepreneuriat ;

- La Francophonie et le lien avec de grandes causes : démocratie, écologie, citoyenneté, éducation, droits de l’homme… Les jeunes francophones sont attachés à servir leurs sociétés. En particulier, le débat fait ressortir les contributions de jeunes engagés face à la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable, tant au niveau local qu’au niveau international ;

Le profil des répondants à date : qui sont-ils ?

● Les trois-quarts des répondants ont entre 19 et 30 ans.

● 45% sont en situation d’études et environ 35% travaillent.

● La parité femme-homme est presque atteinte : les femmes représentent 47% des répondants et les hommes 53%.

● Un peu plus de la moitié d’entre eux vit en Afrique et 18% en Europe occidentale. Les autres zones géographiques représentent environ 5% des répondants chacune.

● Les pays les plus représentés : France, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, Canada, Sénégal, Haïti, République Démocratique du Congo, Bénin, Belgique.

● La plupart des répondants vivent en milieu urbain.

La dynamique de consultation se poursuit jusqu’à la fin du mois de juillet et va dans les prochaines semaines entamer une nouvelle phase qui consistera à recenser les idées, solutions et initiatives

portées par les jeunes pour les soumettre ensuite à un processus de priorisation à l’aide d’un vote en ligne.

A l’issue de cette grande consultation citoyenne les résultats nourriront des prises d’actions de l’OIF mais également les réflexions stratégiques de l’ensemble des acteurs de la Charte avec qui les

analyses seront partagées (APF, AUF, TV5 Monde, Université Senghor, AIMF, CONFEMEN et CONFEJES). Ils seront également présentés aux chefs d’Etat et gouvernement lors du XVIIIème sommet de la Francophonie que se tiendra en Tunisie.

Vous souhaitez entrer en contact avec des jeunes participant ou ambassadeurs de cette consultation ? Contactez-nous !