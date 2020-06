Maurice Kamto, Une Chance Pour Le Futur Des Relations Franco-Camerounaise. :: CAMEROON

Après la Deuxième Guerre Mondiale, les pays occidentaux ont fait des choix géostratégiques. Certains ont développé des partenariats économiques (Alliances militaires stratégiques ou encore de coopération économique) mutuellement bénéfique.

La France a choisi de s’appuyer sur les territoires et colonies non indépendants de l’Afrique Noire pour s’affirmer au plan économique et diplomatique sur la scène internationale. Trois-quarts de siècle plus tard, alors que les autres états tirent profit avec leurs populations de leurs orientations, la France est embourbée dans une situation qui n’est ni appréciée de sa population ni de celles des pays Africains. Se pose une problématique : Comment la France peut réinventer une nouvelle stratégie qui la remette dans un modèle économique conquérant et mutuellement bénéfique, permettant son épanouissement avec les pays africains ?

Le Modèle Allemand

L’Allemagne, perdante de la Deuxième Guerre Mondiale a eu pour premier soucis de se reconstruire sur le plan intérieur. Pendant vingt-cinq ans, elle s’est consacrée à cette tâche. En 1970, elle a concu un nouveau modèle géostratégique qui lui a ouvert de nouveaux marchés et établi des partenariats solides a travers le monde pour son industrie, qui est la locomotive de son économie. Elle avait définitivement tournée la page des conquêtes territoriales ou la domination politique des autres peuples.

Cette Politique l’a conduite a transformé la CECA (Communauté Européenne du Charbon et l’Acier) en CEE (Communauté Economique Européenne) et plus tard en UE (Union Européenne). Sur le plan européen, elle permettait à son économie de conquérir par l’entremise du dynamisme de son savoir-faire, ce que les conquêtes militaires ne lui ont pas permise. Au-delà de l’Europe, la mort de Mao Tse Toung qui mit un terme à la révolution culturelle en Chine permis à l’Allemagne de conquérir de nouveaux marchés pour ses industries. Sous l’ère Deng Xiaoping en début des années 1980, Helmut Kohl, dans une vision stratégique favorisa l’installation des industriels allemands en Chine posant ainsi les jalons de ce qui sera plus tard le miracle Chinois. Ce partenariat Chine- Allemagne a permis aux chinois d’acquérir le savoir-faire industriel et développer un marché intérieur attractif d’une part, d’autre part il a assure à Allemagne la fourniture des biens et équipements industriels à la Chine créant des millions emplois et un commerce extérieur soutenu.

L’Allemagne a changé son modèle géostratégique basé sur l’expansion territoriale et la domination coloniale définit par Otto Von Bismarck dès 1870. Cela lui permet aujourd’hui de mieux s’affirmer dans le concert des nations comme puissance planétaire sans créer d’animosité ni avec ses pays partenaires ni avec sa population.

Le Modèle Français

Comme l’Allemagne, la France a été fragilisée par la Deuxième Guerre Mondiale. Comme L’Allemagne, la France a bénéficié du plan Marshal Américain pour sa reconstruction. Contrairement à l’Allemagne qui a réinventé sa stratégie pour maintenir une place prépondérante dans le monde, la France a choisi de s’appuyer sur ses territoires et colonies pour maintenir son statut de grande puissances économique.

En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, la France créa de l’Union Française. C’est dans ce cadre que la Conférence de Brazzaville fut organisée. Charles De Gaulle voyait en cet ensemble, le maintien de la Grande France, puissante et conquérante. Cet élan fut freiné par les révoltes de Madagascar, des nationalistes de l’UPC au Cameroun, du FLN en Algérie et l’insoumission de Sékou Toure en Guinée. La France modifia son dispositif en optant pour une « indépendance » contrôlée des pays d’Afrique Noire après avoir exclu Madagascar et les pays du Maghreb de l’Union Française.

La Nouvelle donne garantissait aux nouveaux dirigeants Africains « amis de la France », une stabilité politique et une longévité au pouvoir au détriment des droits des populations Africaines. Elle garantissait la stabilité monétaire au détriment d’un réel développement économique des pays africains. Elle garantissait également une stabilité territoriale au détriment de la volonté des leaders africains de travailler pour le bien-être de leurs populations respectives.

La conséquence de ce choix stratégique de la France est une Afrique des pré-carré qui 60 ans après les « indépendances », est plus pauvre que lorsqu’elle accédait à « la souveraineté internationale ». Les populations africaines développent de plus en plus un sentiment anti-Français. Les jeunes africains risquent de plus en plus leur vie dans le désert du Sahara et la Méditerranée pour rejoindre la France et profiter du système social. Fort de cet afflux important d’immigrés Noirs Africains, l’extrême droite développe un discours xénophobe qui menace le système politique conçu au même moment que la stratégie de « décolonisation ». La montée de l’extrême droite est aussi due au chômage massif des classes populaires et ouvrières qui n’auraient pas basculé dans l’extrémisme si la France avait fait un choix similaire a celui de l’Allemagne.

L’Exemple Rwandais

Le Rwanda, ancien territoire de l’Afrique Orientale Allemande fut rattaché au Congo Belge après la Première Guerre Mondiale. Ce pays, comme la quasi-totalité des pays d’Afrique Noire francophone rentrera dans le pré-carré français dès les années 1960. Le soutien de la France au mépris des droits de l’homme et des politiques de ségrégation ethnique des differents régimes Hutu qui gouvernèrent le pays de 1960 à 1994 créa une rébellion qui prit les rênes du pays après le génocide de 1994.

Le Rwanda soutenu par la France ne connut que la haine, le tribalisme et la misère économique qui furent le véritable carburant du génocide de 1994. Le Rwanda post Génocide, sous la direction d’un visionnaire, Paul Kagame a amorcé une politique de réconciliation entre Hutu et Tutsi créant ainsi les conditions d’une vraie stabilité politique garant d’un vrai essor économique. C’est sur cette base que le pays a engagé une transformation économique qui fait du Rwanda un exemple en Afrique.

La Chance Maurice Kamto

Le Cameroun depuis 1955, vit avec une plaie au cœur à la suite de la répression du mouvement nationaliste de l’UPC qui militait pour une indépendance réelle. Le pays devin le laboratoire de la néo-colonisation en Afrique. Ahmadou Ahidjo fut installé au pouvoir. Celui-ci mena une politique faisant fi des droits de l’homme. Il fut aussi le père de l’équilibre régionale. Il signa les accords secrets de défense entre la France et le Cameroun. Il accepta la coopération économique qui faisait du Cameroun un des principaux fournisseurs de la France en matière première stratégique au détriment d’un réel développement économique. Il soutenu aussi la coopération monétaire qui mit la souveraineté monétaire du Cameroun sous tutelle de la Banque de France et du Trésor Public Français.

Ayant constaté ses erreurs, Ahidjo commença à s’émanciper de la tutelle Française. C’est pourquoi il fut écarté du pouvoir au profit d’un leader plus soumis. Depuis 1982, le Cameroun voit son économie s’effondrer. Elle devient moins attrayante créant un chômage massif et une immigration massive vers l’Europe. La politique d’équilibre régionale accentuée est la cause de la crise anglophone qui menace l’intégrité territoriale du Cameroun. Elle est aussi la source des tensions identitaire dans les régions du Grand-Nord, du Grand-Ouest et le Littoral.

C’est dans ce contexte que Maurice Kamto rentre en politique pour donner une nouvelle vision au Cameroun.

Sur le plan politique et diplomatique, Maurice Kamto doit construire avec la France une relation apaisée, qui soldera le passif historique des années 1950 à 1960. La France pourrait reconnaitre ses erreurs du passé comme les Anglais l’ont fait au Kenya, les Allemands en Namibie. Le Cameroun pourra ainsi penser ses plaies du passé, mettre un terme aux crises qui menacent la paix et la stabilité. Après cette réconciliation Maurice Kamto doit doter le Cameroun d’institutions fortes qui garantissent sa souveraineté et le libre choix des dirigeants, qui en toute indépendance conduiront les affaires de la Nation a tous les niveaux.

Sur le plan économique et stratégique, Maurice Kamto doit revisiter les accords de coopération militaire, économique et monétaire qui lient la France et le Cameroun depuis 1960, dans un esprit de rééquilibrage gagnant-gagnant entre les deux pays.

Le Cameroun et la République Démocratique du Congo sont les seuls pays d’Afrique francophone, qui peuvent, avec un meilleur leadership politique, constituer des puissances économiques d’égales valeurs que l’Afrique du Sud ou le Nigeria en devenant de vrais pôles de croissance économiques. Le Cameroun dispose par sa position stratégique et ses ressources naturelles les atouts pour y parvenir. Le Cameroun possède la ressource humaine la plus qualifiée des pays du pré-carré avec des milliers d’ingénieurs bien formés en Occident, de médecins spécialises dans tous les domaines exerçant partout en Europe et en Amérique du Nord, des meilleurs économistes, financiers et gestionnaires ayant fait leurs preuves partout dans le monde, des milliers d’universitaires qui font la fierté des campus de renommée à travers le monde. Tous aspirent à rejoindre l’effort collectif, la vision nouvelle impulsée par le leadership de Maurice Kamto.

Malgré les contraintes du système politico-économique actuel, le talent des hommes d’affaires Camerounais n’est plus à démontrer. Parmi les 20 plus grosses fortunes d’Afrique Francophone, sept sont Camerounaises dont les deux premiers qui sont milliardaires en Dollars. Afriland First Bank et la Société des Hotels La Falaise sont les seules multinationales d’Afrique Francophone. Les secteurs d’activité contrôlés par les Camerounais s’étendent de l’agriculture industrielle a la banque commerciale en passant par l’agro-industrie, les brasseries, l’hôtellerie, la grande distribution, la téléphonie. Etc… Avec des bases solides posées par le leadership visionnaire de Maurice Kamto, la France peut s’inspirer de la stratégie Allemande avec la Chine pour nouer un partenariat gagnant avec les milieux d’affaires Camerounais qui lui assureront de meilleurs débouchées pour sa production et permettront au Cameroun de redevenir le pôle de croissance économique qu’il est potentiellement, pour le bénéfice mutuel des peuples Camerounais et Français.

L’Impact du Succès Camerounais

Si le leadership de Paul Kagame montre que les Africains ayant une vision pour leur pays peuvent le moderniser, le Rwanda n’a pas le potentiel du Cameroun. C’est pourquoi une réelle transformation sociale et économique du Cameroun aura une influence sur les autres pays Africains notamment francophones. Les Camerounais ne demandent pas à la France d’imposer Maurice Kamto a la tête du Cameroun. Ils veulent tout simplement que la France use de tout son influence sur le régime actuel pour obtenir une réforme du processus électoral qui garantit que les prochaines élections seront libres et transparentes, que la vérité des urnes permettra l’accession au pouvoir du vainqueur. Dans une telle condition, les Camerounais porteront Maurice Kamto a la tête de leur Pays pour le changement qui s’avère inévitable si on ne veut

Avec un Cameroun pole économique majeure, les pays africains s’appuieront sur lui pour impulser leurs mutations socio-économiques. La France aura des partenaires plus solides, enclin à soutenir son économie au lieu de devenir une destination d’immigrés pouvant l’emmener dans une crise politique interne.

Notons que dans cette longue analyse, il est mentionné que des leaders visionnaires qui ont marqué ou marquent leur temps : Otto Von Bismarck, Charles de Gaulle, Mao Tse Toung, Helmut Kohl, Deng Xiaoping, Ahmadou Ahidjo, Paul Kagame et Maurice Kamto. Emmanuel Macron pourrait en faire partie. Il devra opérer un choix stratégique pour la France afin d’endiguer ce qu’il a lui-même appelé le sentiment anti-français grandissant. Aujourd’hui il est âge de 43 ans. En 2060, lorsque le Cameroun fêtera le centenaire de son « indépendance », il sera encore là avec ses 83 ans. La France aura alors 80 millions d’habitants et le Cameroun 50 millions. Veut-il avoir en 2060, cinq millions d’immigrés Camerounais en France et 25% a 35% de la population française originaire d’Afrique subsaharienne ? ou veut-il opérer le choix ci-dessus pour garantir la stabilité politique de son pays et celle des pays Africains ? Voilà l’enjeu. Les hommes politiques sont ceux qui gèrent le quotidien de leur temps. Les Hommes d’Etats ceux qui posent des actes qui marquent au-delà de leur temps passé au pouvoir la vie de leur peuple pour plusieurs générations.