LA SEULE REVOLUTION AU CAMEROUN EST LE PARTAGE DE L’ARGENT ! :: CAMEROON

N’écoutez plus les hommes politiques, avec leurs discours mielleux ! Ils vous embarqueront dans leurs mensonges et vous ne comprendrez rien du tout de leurs jeux malhonnêtes et vicieux!

Et ils continueront à prospérer à votre détriment.

Ceux qui sont au pouvoir actuellement vous parleront de l‘unité nationale, du vivre-ensemble, de l’amour du pays, de la paix, etc. En réalité, tout ça, c’est du blabla ! Il n’y a aucune unité nationale dedans !

Il y a tout simplement une ruse pour maintenir les 5.000 Milliards de FCFA du budget sous leur contrôle ! Derrière ces déclarations d’unité nationale se cache une stratégie diabolique : celle de confisquer un argent qui appartient à tout le monde et le gérer soi-disant au nom de l’intérêt de tous !

Tenez ! N’a-t-on pas organisé en grandes pompes un Grand Dialogue National quia abouti à une Décentralisation Avancée avec statut spécial pour les Anglophones? N’a-t-on pas adopté, dans le même sillage, le Code de la Décentralisation qui promettait 15% du budget aux Régions et aux Communes ?

Mais qu’a-t-on vu au contraire ? Seulement une minuscule portion de 1%, du reste affecté à des tâches de salaires, d’organisation de séminaires et d’entretien de Conseils Nationaux de la Décentralisation !

La bureaucratie centrale ne veut rien entendre et ne décentralisa jamais le pouvoir ! Tout ce qu’ils font aujourd’hui, c’est de tenter de gagner du temps, dans l’espérance que la situation va se calmer et que le peuple camerounais finira par se résigner en disant: « on ne peut rien contre les gens de Yaoundé ! Laissons-les gérer seuls l’argent du pays ! »

N’attendez rien de bon de ces gens ! Ils ne changeront jamais !

Ce n’est pas pour autant qu’il faut tomber dans les bras de certains individus qui se déclarent opposants, en prétendant qu’ils viendront appliquer la bonne gouvernance!

Ce sont des imposteurs qui convoitent la gestion de cet argent, et veulent se substituer à Biya et ses gens pour faire comme eux. Ils ne veulent aucun changement du système ! Ils sont mêmes plus dangereux !

Le vrai changement au Cameroun, c’est l’argent ! C’est la gestion des 5.000 Milliards du budget. Et la vraie Révolution que les Camerounais doivent faire est la suivante : sommer les gens de Yaoundé de partager l’argent !

Il n’y aura jamais d’autres révolutions au Cameroun que celles de partager l’argent du budget !

L’argent du budget appartient collectivement à tous les Camerounais et personne ne peut s’arroger la gestion en faisant ce qu’il veut pour se passer pour une divinité magique !

Cet argent provient des sources suivantes :

50% de recettes fiscales, payées pour 85% par les multinationales, l’Etat du Cameroun et le privé national se contentant de 14%

25%pour la douane

25% par le pétrole.

Cet argent nous appartient tous et personne ne peut imposer sa gestion aux autres !

N’écoutez jamais les gens qui viennent vous tenir des discours soi-disant révolutionnaires sans vous parler de l’argent ! Ce sont des menteurs et des escrocs !

La seule révolution au Cameroun est simple : les 5.000 Milliards sont partagés en deux, la moitié pour l’Etat Central et l’autre moitié pour les Etats régionaux !

Et chacun prend sa part et rentre chez lui en faire ce qu’il veut ! Si un Etat Régional a des écoles sont en hutte, s’il n’a pas d’Université, s’il n’a pas de route, c’est son affaire !