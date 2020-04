CAMEROUN :: Décret Paul Biya pour la libération de certains prisonniers,Réaction du CODE:«Très peu et même nul» :: CAMEROON

En rapport avec les mesures préventives contre la propagation du Covid-19 dans les pénitenciers au Cameroun, Paul Biya vient d’ordonner par décret à ce qu’il appelle une remise des peines de certains détenus.

Ledit décret, précise que ces remises et commutations des peines ne concernent que les prisonniers dont les condamnations ont déjà été prononcées.

Cependant, les victimes de l'opération épervier, les prisonniers politiques, ceux en détention préventive ne sont pas concernés par cette grâce présidentielle, qui a également exclu plusieurs prisonniers dont les motifs tournent autour des crimes économiques, atteinte à la sécurité de l’État, fausse monnaie, fraude douanières, torture, pédophilie, viol, etc. Les commutations et autres remises de peines varient entre 5 et 3 ans.

Le CODE dénonce cette ignoble fourberie, qui intervient alors que le dictateur sait que plus de 65% de la population carcérale camerounaise est constituée par des prisonniers en détention provisoire

Cette commutation et remise de peines décrétées par Paul Biya, même si elles restent au stade des intentions, est la preuve que le peuple Camerounais peut, s’il est déterminé, faire tomber ce régime par la rue et par l’insurrection populaire.

La libération des prisonniers à la pelle ne changera rien sur la surpopulation carcérale au Cameroun.

En décembre dernier, les rapports de plusieurs organisations de défenses des droits humains indiquait que les prisons du pays abritaient 26 702 détenus pour une capacité d’accueil de 17 000 places.

Avec les multiples arrestations dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et la crise post-électorale, ces chiffres ont sans doute gonflé. Parmi ces 26 702 détenus, environs 17 000 d'entre eux sont en détention provisoire

Cette décision, prise par Paul Biya sous la pression des organisations de défense des droits humains, la société politique et civile camerounaise ne va rien changer sur la situation explosive de nos prisons et les risques sanitaires qui en découleraient.

Le CODE exige une fois de plus que soient libérés l'ensemble des prisonniers politiques ainsi que les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Ils ne sont pourtant pas concernés par ce décret.

Le CODE a peur que les prisons camerounaises soient le véritable réceptacle de cette pandémie de Covid-19 si leur décongestion n’est pas effective

Le CODE appelle les Camerounais des quatre coins du monde à soutenir toutes les initiatives salutaires dont le but est de mettre fin au règne de Paul Biya, et à ne pas se laisser distraire par des artifices et les faux-fuyants qui tendent à prolonger ce règne.

Fait à Bruxelles le 15/04/2020

La cellule de communication du CODE

Courriel: comitedecoordinationcode@yahoo.fr

http://lecode.canalblog.com/