ATTAQUE TERRORISTE : Communiqué de la présidence tchadienne

Le Président de la République IDRISS DEBY ITNO s’est rendu ce midi à Bouma, localité frontalière avec le Nigeria et le Niger. Dans cette localité attaquée par Boko haram, le Chef de l’Etat est allé galvaniser les Forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain.

Informé de l’attaque des positions des vaillantes forces armées tchadiennes en opération dans le Lac-Tchad, plus particulièrement à Bouma dans les confins lacustres, le Chef de l’Etat IDRISS DEBY ITNO, écharpe militaire au cou, bâton de commandement en main, décide de descendre sur le terrain, 24 heures après la forfaiture des illuminés djihadistes. Un chef militaire dans l’âme, IDRISS DEBY ITNO est venu galvaniser les troupes après la farouche bataille qu’elles ont livrée contre la nébuleuse secte Boko Haram.

A sa descente de l’hélicoptère, le Président de la République IDRISS DEBY ITNO, Chef suprême des armées est accueilli par le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, M. Mahamat Abali Salah et le chef d’état-major général des armées, le Général Abakar Abdelkerim Daoud.

Le chef de l’Etat est conduit ensuite sur les théâtres des opérations dans l’enceinte même du camp des nos forces de défense et de sécurité. Les terroristes de Boko Haram ont attaqué ce lundi vers 4H30, les positions des nos forces. Le combat était acharné. Malgré la surprise de l’attaque, nos forces armées ont héroïquement défendu la localité. Le bilan est lourd de deux côtés. Le camp est transformé en un champ de ruines. L’air affligé, la mine serrée, le Président de la République a assisté à l’enterrement de quelques uns de ses frères d’armes, tombés glorieusement sur le champ d’honneur.

Le Président de la République a mis une trentaine de minutes pour constater l’ampleur des dégâts avant de tenir une réunion de guerre avec les chefs militaires en opération dans la zone.

Au rang des consignes militaires et des instructions, le Chef de l’Etat a ordonné la dotation de l’armée en hors bord. « Ils sont des hommes s’ils viennent en hors-bord et nous attaque à pied, utilisons les mêmes moyens pour les attaquer dans leurs cachettes », a instruit le Président de la République. « Monsieur le journaliste, je n’ai rien à cacher aux tchadiens et à l’opinion internationale. Faites votre travail librement et je donnerai le bilan ». Le bilan fait état de 92 morts et 47 blessés du côté des nos forces armées. Les terroristes de Boko Haram qui ont procédé par surprise, ont réussi après leur forfait, d’emporter leurs morts qui se chiffreraient à une dizaine.

De Bouma à Kaiga-Kindjiria, un autre poste avancé de l’armée nationale tchadienne cela fait juste 18 km par voie terrestre. Le Chef de l’Etat rallie Kaïga Kindjiria pour donner les mêmes instructions. Là, il a été accueilli par le gouverneur du Lac, général Abadi saïr Fadoul et le général Mahamat Idriss Deby, Directeur Général des Services de Sécurité des Institutions de l’Etat (DGSSIE). Les mêmes instructions de Bouma ont été réitérés aux chefs militaires en opération en Kaïnga-Kindjiria. Pendant que nous sommes en lutte contre le coronavirus, les illuminés de Boko Haram nous ont attaqués. Je refuse cette défaite et la réplique doit être foudroyante, a lâché le Chef suprême des armées IDRISS DEBY ITNO.

Joignant l’acte à la parole, le Président de la République refuse de rejoindre son bureau à N’Djaména. Il a décidé de s’installer pour un temps à Bagasssola pour coordonner et diriger personnellement les opérations. Pour lui, le sacrifice suprême de nos vaillants soldats ne doit pas être vain. Advienne que pourra, le Président de la République IDRISS DEBY ITNO réitère son total engagement de vaincre le péril terroriste.