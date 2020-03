CAMEROUN :: L’abus des droits et la violation institutionnalisée des libertés ont un coût pour le contribuable :: CAMEROON

Je suis encore étonné trois décennies après des réactions pulsionnelles dans ce pays où les masses manipulées sont toujours si promptes à s’insurger (avec raison) contre les scandales financiers montés de toutes pièces par le tyran; mais demeurent étrangement muettes, aveugles et sourdes sur la multiplication des détentions arbitraires puis des drames humains qu’elles provoquent.



Y aura-t-il un seul Camerounais pour oser demander pourquoi Yves Michel Fotso a été maintenu en détention arbitraire de manière particulièrement inhumaine dans une cellule du Secrétariat d’État à la Défense (SED de sinistre réputation) de Yaoundé pendant près de sept (07) années souffrant d’une aussi grave maladie et sans soin adéquat, au point de risquer d’y laisser sa vie?



Évidemment NON



Tous sont portés sur le « scandale » dit de la prise en charge de ses soins médicaux par l’État du Cameroun.



Pourtant à bien y penser, et malgré la fortune personnelle prêtée à la victime, ce n’est que lui rendre justice après une aussi longue séquestration arbitraire dans des conditions inhumaines dans un mouroir de la république.