CAMEROUN :: Stand Up For Cameroon va monter en puissance

Le vendredi 21 Février 2020 au siège du Stand Up For Cameroon lors d’un point de presse, quatre femmes leaders (les Mothers Of The Nation) ont lancé le mot d’ordre ‘’#8MarsEnNoir, OUI à la vie, Non à la mort’’. Il s’agit de Maitre Alice Nkom, Maitre Michèlle Ndoki, Maitre Charlotte Tchakounté et Madame Kah Walla.

L’objectif de cet appel au port du noir était de :

Consacrer cette journée du 8 mars, Journée Internationale des Droits de la Femme au deuil des victimes des crises, du Nord-ouest, Sud-ouest, et de l’Extrême-Nord Cameroun.

Déplorer les massacres des femmes et des enfants,

Exiger la justice et que prenne fin toutes les violences dans le pays.

Pour toutes ces raisons les Mères de la Nation on insisté qu’il était urgent pour les Camerounaises et les Camerounais de se vêtir en Noir le 8 mars 2020.

Ils sont nombreux, ces camerounais qui ont répondu favorablement à l’appel des Mothers Of The Nation. Durant trois jours, elles ont mené des activités en faveur des victimes :

Vendredi 6 mars – Prières et lecture du coran à la Mosquée KDD de New-Bell

Samedi 7 mars - Culte oecuménique suivi d’une remise de dons aux déplacés internes de la crise anglophone à l Eglise Presbytérienne de Bonabéri

Samedi 8 mars - Messe à la Cathédrale St Pierre et Paul de Douala suivie d’une procession dans la rue qui a eu lieu malgré l’intervention de la police.

Plus de mille femmes ont participé à ces différentes activités à Douala avec des victimes et des proches des victimes de la crise anglophone venus de Bamenda, de Tiko et de Ngarbuh.

Des activités parallèles ont eu lieu à Bafoussam, Edéa, Ngaoundéré, Bafia portées par les leaders du mouvement Stand Up For Cameroon.

Cependant, il les im portant de noter que les Mothers Of The Nation sont déterminées, elles ne comptent pas baisser les bras tant que les Camerounais sont tués dans ces différentes crises.

Elles entendent mener d’autres actions dans les semaines et mois à venir afin de contribuer à la justice pour les victimes, la cessation des violences et la résolution des crises majeures que connait le Cameroun.