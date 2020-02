CAMEROUN :: Affaire d’identité Mboo, de M. Thiam Abdoulaye alias Calibri Calibro. :: CAMEROON

Ceci est une interpellation en tant que Chef Mboo.

M. Abdoulaye Thiam, résident en France, se présente comme un Mbo'o, donc comme Camerounais. Son patronyme prête à confusion ?

Je réagis à sa proclamation Mboo dans un media, comme étant un Roi Mbo'o. Nous ne voulons pas qu’un Mboo soit méconnu si tel est son cas. C’est pourquoi je recherche des précisions sur sa filiation Mboo que je suis moi même, comme étant né a Nkongsamba, descendant du Roi Mila et du Roi Esselem Mila, du village Ngwatta famille Elakou et Massam aboo-mbong du quarter Mbou-Ezeb.

Je suis curieux par besoin de clarté, en tant que descendant Ngo Ni Nsongoh, de savoir de quel village Mboo Ngo, relève l’identité de l’intéressé et quel serait le nom du quartier dans le village concerné d’ou viennent ses racines maternelles et celui du nom de la famille de laquelle descendent son grand père et sa mère.

Aucun Mboo ne descend du ciel.

Il y a chez les mboo, deux types d’enfants identifiables et de familles.

1- L’enfant qui est né en dehors de la dot, donc en marge d’un mariage coutumier de sa mère. Cet enfant là est Mboo, appartenant à la famille de son grand père, c’est à dire, la famille biologique de sa mère. Il vit sous l’autorité du père de sa mère, son grand père, qui fait office de son père et le reconnait comme tel parmi ses enfants.

NB. Les Mbo ne baptisent pas du nom d’un concubin, le fils adulterin né hors dot dans la famille maternelle.

Un tel enfant porte le nom d’un membre de la famille de sa mère, nom que donne son grand père, pour le lier à sa famille et pas à celle du concubin il peut aussi lui donner le patronyme d’un ami suivi de son nom...

2- L’enfant né dans le mariage scellé par la dot et un acte de mariage civil ou coutumier, qui confère un caractère patriarcal à la filiation des fils de la mariée, donc ses enfant seront les enfants du village de son père, qui portent le nom de son père ou d’un membre sa famille et/ou de la famille de sa mère alternativement aux naissances du couple.

Si M. Thiam Abdoulaye, puisque son cas est polémique, revendique que son père biologique est franco-sénégalais, cela veut dire deux choses chez les Mboo.

a) Que sa mère Mboo, est mariée à un Sénégalais (au Cameroun ?) et qu’en tant que fils du Sénégalais né au cameroun (?) à Nkongsamba (?) d’une mère camerounaise, selon la coutume Mboo, il est d’abord Sénégalais, neveu Mboo, et selon notre loi il est aussi Camerounais.

b) Que sa mère Mboo, n’est pas mariée et que le fils Thiam a vécu chez sa mère à Nkongsamba (?) de quand à quand, (?) à quel endroit (?) avant de prendre le bateau en tant Thiam Abdoulaye, fils de francais, sans papier, qui en veut non pas à son père qui l’a délaissé(?) mais à son pays, au point de fuire sans papier en gardant le nom Thiam du père Français en France sans devenir Francais lui même.

Nous voulons bien que M. Thiam Abdoulaye soit un Mboo, Camerounais donc par sa mère. Mais nous ne laisserons pas des gens devenir Mboo par effraction alors que personne ne les a jamais vus chez les Mboo avant leur engagement d’activiste politique en Europe.

Il faut donc répondre à ces questions avec concision pour être Mboo sauf s’il veut le devenir par adoption. Chez le mboo c’est possible d’être adopté par une famille.

Pour éviter la confusion sur l’identité Mboo et toute usurpation de l’identité Mboo dont nous sommes les gardiens traditionnels Ngo Ni Nsongoh, pour tout besoin d’une cause, qu’elle soit justifiée ou non, et donc aussi éviter d'usurper la nationalité Camerounaise, il serait indiqué que toute revendication d’identité conflictuelle de l’appartenance à l’ethnie Mboo d’un prétendant douteux, apporte des précisions vérifiables sur les differents points indiqués plus haut pour continuer à revendiquer de manière justifiée, vérifiable et crédible à sa filiation Mboo...