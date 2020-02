Sa Majesté Biloa Effa s'adresse à la femme camerounaise :: CAMEROON

Ma soeur, ma mère.

C'est avec amertume mais avec attention que j'ai suivi le soi-disant appel à génocide émanant d'un compatriote originaire du NO/SO. Je voudrais te dire; ne sois pas naïve, ne te fie pas à cela car c'est un montage qui tient ses racines de la politique politicienne. Il n'en n'est rien !

Le sourd ou bien encore l'aveugle, comprendrait aisément qu'un frère ou une soeur d'expression anglophone digne de foi ne saurait tenir des propos de cette nature tant il est vrai que la première base d'accueil de nos frères, et de nos soeurs sinistrés anglophones, c'est l'ouest de notre pays.

Dis toi bien que cette méthode participe des manoeuvres visant la conservation du pouvoir. Il est important d'intégrer que le peuple Camerounais, le vrai, dans toutes ses variantes reste et demeure solidement uni et résiste. Il est uni et résiste y compris aux sirènes de ceux qui voudraient que les communautés de ce peuple se lèvent les unes contre les autres violemment, aveuglément, et bêtement dans le cadre d'une grossière manipulation.

La marche vers et pour la libération du peuple Camerounais n'a d'autres passerelles que des chemins escarpés de résilience et de persévérance alertes. Soyons donc prudents, intelligents mais surtout lucides. Faisons élégante esquive aux sirènes de la déviation.

La marche vers la liberté n'est pas un long fleuve tranquil; elle fait face aux obstructions multiformes. Á nous de les braver !

La nuit est sombre et pleine de terreurs mais, n'ayez crainte car, c'est lorsqu'elle se fait trop noire que se rapproche inexorablement le jour.