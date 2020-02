CAMEROUN :: Paul Kagame a-t-il provoqué Paul Biya ? :: CAMEROON

Dans une invitation adressée à Maurice Kamto, le président Rwandais déclare qu’il peut mieux gérer le Cameroun.

L’ambassadeur du Rwanda en poste à Yaoundé au Cameroun sera-t-il convoqué à Etoudi ? Y a-t-il risque d’incident diplomatique ?

La polémique enfle et le sujet retient les plateaux des revues de presse. L’information est révélée par le quotidien la nouvelle Expression par le titre « le conseil de Kagame à Paul Biya »Le président Rwandais a adressé une invitation au président qui du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), qui d’après lui peut mieux gérer le Cameroun.

Pour le journal, Maurice Kamto sera en conférence en septembre prochain à Kigali, capitale du Rwanda. Son hôte Rwandais a motivé cette invitation « J’ai décidé d’inviter Maurice Kamto en septembre au Rwanda car pour moi il est une inspiration et digne d’être écouté » De fait, Maurice Kamto a été classé deuxième lors de la dernière élection présidentielle du 9 octobre 2018 avec un score de 14% des suffrages. Pour le président du Rwanda, « le Cameroun a la chance d’avoir en son sein un homme comme Maurice Kamto. Je connais l’homme essentiellement sur sa brillance » Et, Kagame a été plutôt sentencieux « S’il avait été Rwandais, je lui aurais cédé mon siège sans hésiter »

Les rues de Douala se sont emparées du sujet. Devant les kiosques à journaux, on s’interroge. Qu’est ce qui a bien poussé un chef d’Etat à avoir un penchant sur un challenger à une élection présidentielle ? Kagame n’est pas caché son dépit sur le règne de Paul Biya « Je regrette juste que après une trentaine d’années le Cameroun a beaucoup régressé et c’est dommage » Avant de préciser « On peut tenir un pays de mains de fer mais de donner le minimum à son peuple mais ce n’est pas le cas. Pourquoi ne pas donner à celui qui peut faire mieux ? »