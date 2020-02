CAMEROUN :: Aminatou Ahidjo rassure les populations :: CAMEROON

Les jeunes et les femmes de cette localité ont présenté leurs doléances mercredi dernier à l’envoyée spéciale du chef de l’Etat au cours d’un meeting à l’esplanade du lamidat.

Mayo-Oulo est un arrondissement du Mayo-Louti, limitrophe au Nigéria par la ville de Mubi où sévit encore la secte Boko Haram. Cette proximité engendre de nombreux problèmes sécuritaires du côté camerounais. Le vol, les agressions et les enlèvements se sont multipliés depuis quelque temps dans l'arrondissement de Mayo-Oulo. Une situation qui a amené certains à se sentir abandonnés par le président de la République.

Autres problèmes, le taux de chômage élevé des jeunes qui entraîne certains à se livrer à la consommation des stupéfiants et à la criminalité. C’est dans le but de rassurer ces populations que la vice-présidente de la sous-commission nationale de la communication du Rdpc s’est rendue dans la localité mercredi dernier. Aminatou Ahidjo s’est entretenue avec elles au cours d’un meeting fort couru et riche en couleurs et en émotions. Elle a invité les jeunes et les femmes de cette commune, chère à son feu père, à plus de patience, à dépasser les clivages, à transcender les difficultés et à continuer à faire confiance au président Paul Biya.

« Si vos aspirations profondes n’ont pas trouvé de réponses dans un passé récent à la vitesse que vous espériez, cela ne justifie pas un saut en arrière en acceptant des promesses des vendeurs d’illusions. je suis envoyée pour écouter vos doléances et e transmettre au chef de l’Etat. il ne vous a pas oubliés au Mayo-Oulo », a-t-elle déclaré. Elle a par ailleurs exhorté les populations de cette unité administrative chargée d’histoire à voter massivement les listes Rdpc lors du double scrutin du 09 février prochain, comme en 2013 lorsque la ville a tourné le dos à l’opposition.

« Mayo-Oulo a compris vers l’intérêt de son bien-être. Nous devons maintenir le cap et faire encore mieux. ne reculez pas, continuez avec le Rdpc. le président pourra encore mieux vous aider », a conclu Aminatou Ahidjo .