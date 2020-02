CAMEROUN :: Double scrutin : Vincent Ngambou un entrepreneur politique expérimenté :: CAMEROON

C'est le maillon important de la campagne électorale municipales et législatives du 09 février prochain lancée le 25 janvier dernier, qui suivent leur cours dans l'ensemble du triangle nationale.

La vitesse de croisière semble être atteinte. Les partis politiques semble rivaliser d'adresse.

Dans la capitale économique et principalement dans les arrondissements de Douala 3ème, une révolution remarquable a été faite par le Rdpc à savoir, la proposition de la jeunesse.

Dans les listes des municipales de ces deux arrondissements la jeunesse est représentée à près de 65%. Toutes les personnalités du parti rencontrées ont un seul mot : la mise en application de la prescription du Président national du parti, la proposition de la jeunesse pour la relève.

Outre ce facteur de l'implication effective de la jeunesse, un autre élément est assez remarquable : le choix des hommes de terrain, d'expérience et d'expertise avérée.

Parmi ceux-ci, figure le secrétaire du bureau de la section Rdpc Wouri 3, Vincent Ngambou, puisqu'il s'agit de lui, semble battre tous les records dans cette circonscription. Militant engagé depuis 1986, et secrétaire du bureau de section de 2002 à ce jour, il totalise trois mandats successifs au conseil municipal et cours vers un 4ème mandat.

Son expérience de terrain en matière de mobilisation des populations est notable. Visite de près de 17 associations Bazou hommes et femmes, rassemblant 9 groupes du conseil Bazou dans la cité économique et notamment à Douala 3ème et ce dans une campagne de proximité. A son actif, des visites fréquentes dans les quartiers notamment: Marché mille problèmes, Ndoppasi, cité Berge. Des contributions dans le cadre de toutes les activités engagées par la section Rdpc notamment plus de 2 000.000 FCFA dans la construction du pont libanais. Depuis 2015, les contributions de cet entrepreneur politique dans le cadre des investissements remontent à plus de 15 millions de francs CFA.

En rappel la construction du marché Ndogpassi est son initiative, évidemment en partenariat avec la mairie de Douala 3 qui s'est très vite retirée. Il a également pris une part belle dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain à Douala 3ème et l'embellissement de cet arrondissement. D'ailleurs le plus important de notre patrie.

Bon à savoir

Sur le plan académique, l'ancien grand conseiller à la Communauté Urbaine de Douala, est doté de deux maîtrises, dont une en Communication. Il est important de rappeler qu'il a à cœur le bien être des populations de Wouri 3.

Son expertise en matière de décentralisation notamment dans la mise en application du budget programme et du processus qui encadre la décentralisation dans la gestion des collectivités est avérée.